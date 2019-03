Botník pro celou rodinu – vkusný a praktický zároveň

Byť jsou boty výsadou žen, nosíme je všichni bez rozdílu věku a ať už bydlíme v bytě nebo domě, potřebujeme někam uskladnit boty používané denně i papuče pro návštěvy či sezónní obuv. Jen si představte, jak by vaše chodba asi vypadala bez botníku, komody, a stejně tak věšáku? Vznikl by nepřehledný chaos, který by rozhodně nepůsobil vzhledně ani na příchozí hosty. Systém a řád své předsíni dodáte díky praktickým regálům, botníkům, komodám i moderním sestavám ve stejném designu.

Jaký botník vám vyhovuje?

Na trhu naleznete celou řadu typů botníků, s nimiž získají vaše prostory novou podobu. Otevřený botník je ideální volbou pro papuče a boty, které obouváte prakticky každý den. Na sportovištích, veřejných prostorách a školách oceníte třeba regály na boty, protože jsou řešeny velmi jednoduše a zároveň pojmou maximum bot. Stále populárnější jsou též výklopné botníky působící jako klasická komoda či skříňka. Při vyklopení přihrádky se nabízí prostor pro vaši obuv. Stylový botník lavice působí nadčasovým dojmem a umožní vám se jednoduše u obouvání posadit. V nabídce nechybí rovněž policové botníky anebo botníky podle šířky, čímž se vlezou přesně na míru do vaší chodbičky.

Kvalitní zpracování s důrazem na materiály

Při volbě nového botníku se řiďte funkčností a praktičností. Moderní policové botníky se sedákem či otevřené botníky se hodí do každého prostoru, záleží tedy především na vaší volbě barevného zpracování a dekoru. Neotřelý vzhled dřeva neurazí, jednobarevné provedení je zase finančně dostupnější. Nejen botníky dnes pořídíte online z pohodlí domova. Výhodněji nakupovat smíte třeba předsíňové stěny, věšáky, zrcadla i další vybavení. Neváhejte investovat do botníků, s nimiž budete mít přehled o své obuvi, zároveň se konečně zbavíte rozházených párů bot po podlaze a i často opomíjené místnosti, jakou je předsíň, dáte utříděný řád.