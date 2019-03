3 nápady a inspirace do zahrady, které rádi využijete

Projít se po vlastní zahradě, to vždy zní jako něco hodně příjemného. Odpoutáte se od všedních starostí, kouknete se na květiny, keře a stromy. V každém ročním období objevíte něco úplně jiného, ale stále přitažlivého. Jenže zahrada vyžaduje i dostatečnou péči, abyste si nepřipadali jako v zarostlém království.

Automatické zavlažování bude pracovat i bez vaší přítomnosti

Současná doba naštěstí nabízí tolik možností zlehčení práce na zahradě, že zbývá i dostatek času na odpočinek. Vezměte si například sekačku na trávu, jak snadno si poradí i s většími plácky. Pokud však panuje období sucha, musíte se starat o zalévání, jinak by nebylo co sekat, ale ani se na co dívat. Přece jenom okrasné květiny a keře upoutávají svou krásou, ne zvadlostí a suchým vzhledem. A tak vás čeká pravidelné zalévání, když z nebe nespadne moc kapek. Konve a hadice všichni dost dobře znají, ale do popředí popularity se dostávají moderní závlahové systémy, které začnou fungovat tam, kde si to konkrétně přejete. Centrální ovládací jednotka spustí vodu ve vybranou dobu, ale také v potřebném množství. Znamená to, že nemusíte být zrovna doma, ale závlaha se provede zcela sama.

Zahradní lehátka pro komfortní odpočívání

Čerstvý vzduch, slunce a celé tělo v poloze, která vám dovolí maximálně odpočívat. Už se vidíte venku na zahradě, kde máte hned několik oblíbených míst? Vyzkoušejte nejmodernější lehátka na zahradu, která se hodí nejen k bazénu, ale také do altánů, k jezírkům a postavíte je mezi košaté stromy. Polohovací provedení vám umožní nalézt tu nej polohu své tělo.

Sochy do zahrady s nápaditým designem

Na zahradě se prochází děti i dospělí, proto by to chtělo doplňky, které osloví různé věkové kategorie. Zahradní sochy mohou splnit tyto požadavky, protože každý obdivuje kočky, vodníky, ježky a jiná zvířata. A že to vše zvládl umělec motorovou pilou? Tak to stojí za obdiv!