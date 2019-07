Jakmile se člověk vrátí z úžasné dovolené, může ho čekat tvrdý pád na zem v podobě vykradeného bytu či chaty. To samé se totiž stalo i mně. Chytří zloději si dokázali perfektně zmapovat situaci, kdy jsem byl dlouhodobě pryč. Naštěstí mi soused doporučil jistá bezpečnostní opatření. Ani vy se neobejdete bez kvalitních bezpečnostních dveří, jež zvyšují odolnost vůči nevítaným návštěvám a zároveň působí nedobytným dojmem. Nezapomínejme, že když vykradou sousedy, může být už pozdě!

Investice do bezpečnostních dveří

Nejprve si ujasněte, jakým způsobem chcete svůj majetek a domácnost chránit. Já jsem se na základě doporučení rozhodl pro bezpečnostní dveře do domu. Nabízí se též mříže či alarm, ale obě další zmiňované varianty jsou výrazně finančně nákladné, popřípadě nepůsobí zcela esteticky. Rozhodnete-li se začít u dveří, děláte správně. Dostal jsem tip na českou firmu NEXT, která patří mezi stabilní dodavatele s výbornými recenzemi a širokým portfoliem zákazníků. NEXT vám zhotoví dveře na míru, neboť disponuje českými certifikáty kvality, bezpečnosti a také splňuje protipožární standardy. Dveře do domu mně zdarma vyměřil zkušený technik, stejně jako poradil při výběru budoucího zabezpečení. Certifikované české dveře jsou opatřeny též kováním a vložkou či dalším příslušenstvím, jako je kukátko. Velmi žádané jsou rovněž ochranné fólie na sklo a elektronické zajištění. Díky profesionálnímu přístupu pracovníků jsem se už do dvou měsíců od odsouhlasení nabídky mohl těšit na montáž nových dveří!

Záruční servis samozřejmostí

Z vlastní zkušenosti mohu všem, pro něž je bezpečnost na prvním místě, poradit, aby investovali peníze do bezpečnostních dveří s ověřenými a garantovanými certifikáty české kvality a bezpečnostní třídy. Pouze lídr na trhu vám může zajistit luxusní dveře za atraktivní cenu, a stejně tak záruční a pozáruční servis včetně nonstop zámečnickou pohotovostí v případě nechtěného zabouchnutí dveří či ztrátě klíčů. S klidným svědomím vám mohu doporučit pražskou firmu NEXT.