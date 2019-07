Projekty na klíč představují snadný způsob, jak rychle bydlet, ale pozor na výběr firmy

Před těmi, kdo uvažují o stavbě vlastního domu a netroufají si přitom na svépomocné řešení, se otevírá bohatý výběr projektů na klíč. Nikdy se ale nevyplatí skočit po nabídce první firmy, která se vám namane. Výběr spolehlivého dodavatele je naprosto zásadním krokem, který vám do budoucna ušetří spoustu vrásek jak při stavbě, tak po jejím eventuálním dokončení, měli byste mu proto věnovat patřičnou pozornost. Nabízíme vám několik tipů, jimž je dobré se při hledání vhodné firmy (ale i po jejím nalezení) řídit:

U projektů na klíč nehleďte pouze na cenu Důkladně prostudujte veškeré reference Pročtěte si do detailů stavební smlouvu Řiďte se i dobou záruky Zajistěte si nezávislý stavební dozor

U projektů na klíč nehleďte pouze na cenu

Cena by neměla být při výběru vhodné firmy zdaleka tím jediným kritériem. Řídit se výhradně nejlevnější variantou se samozřejmě nevyplácí, neboť budete nejspíše tratit na kvalitě. Neplatí ale ani, že za vysokou cenu dostanete nutně nejvyšší kvalitu, spousta nabídek je zkrátka pouze nadsazených. Výhodným řešením může být tedy lovit ve středních cenových relacích a řídit se rovněž dalšími kritérii výběru vhodné firmy.

Důkladně prostudujte veškeré reference

To je naprosto zásadním pravidlem, na které bohužel spousta lidí stále nedbá. Ptejte se, pátrejte, čtěte, co bylo kde o firmě napsáno i jaké projekty již má za sebou. Nachází se například někde poblíž dům, který stavěla? Prohlédněte si jej, klidně se majitelů poptejte, jak jsou spokojeni. Kolik let firma působí na trhu? Dlouholeté zkušenosti pravděpodobně zúročí při každé následné stavbě – neznamená to ale na druhou stranu, že i úplní nováčci vám nebudou schopni postavit kvalitní bydlení.

Pročtěte si do detailů stavební smlouvu

Abyste později nelitovali. Ve smlouvě by měl jasně zaznít termín dokončení, způsob platby i jednoznačná částka, u níž nehrozí dodatečné navyšování. Pokud se vám cokoliv na znění smlouvy nezdá, zkonzultujte celou záležitost s právníkem, abyste případně předešli nepříjemnému překvapení.

Řiďte se i dobou záruky

Čím delší dobu záruky je vám firma ochotna poskytnout, tím lépe. Na základě občanského zákoníku máte, pokud jste soukromou osobou, právo na záruční lhůtu u novostaveb po dobu minimálně tří let. Pokud je ale firma ochotna poskytnout vám záruky delší, ať již na stavbu jako celek či na její jednotlivé části, bývá to dobrou vizitkou toho, že kvalita a vstřícný přístup k zákazníkovi pro ni není jen frází. Tak či onak je v každém případě dobré prostudovat si pravidla reklamace, abyste věděli, na co máte nárok.

Zajistěte si nezávislý stavební dozor

I tehdy, jakmile máte smlouvu podepsanou, firma se zdá být důvěryhodná a stavba konečně začala, se vyplatí zůstat obezřetní. Najmutí zkušeného odborníka, který na stavbu dohlédne, může být klíčovým faktorem bezproblémového průběhu veškerých prací. Nezávislý stavební dozor ohlídá nápravu nekvalitně odvedené práce, případně může požádat o slevení z ceny díla – může se vám tak v závěru i vyplatit. Důvodů, proč si stavební dozor najmout, je zkrátka mnoho.

Pakliže jste všemi peripetiemi výběru vhodné firmy prošli, gratulujeme! V ideálním případě máte dostavěno a můžete spokojeně bydlet třeba do konce života. Jiní ale takové štěstí mít nemusejí a při výběru firmy třeba ošklivě naletí – výše zmíněné rady snad pomohou toto riziko umenšit.

Co byste poradili těm, kteří se poohlíží po vhodné firmě pro svůj projekt? Pakliže jste již stavěli, jaké byly vaše zkušenosti s přístupem stavebních firem? Dejte nám vědět v komentářích níže!