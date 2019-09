Co všechno je potřeba k domácímu tisku fotografií

Mnoho lidí se nechá od domácího tisku fotografií odradit jeho vyšší cenou v porovnání s akčními nabídkami fotolabů. Tisk fotografií doma má však své nesporné výhody. Amatérští i profesionální fotografové se k domácímu tisku fotografií uchylují, když chtějí mít pod kontrolou celý proces vzniku fotografie – od jejího pořízení, úprav až po finální výtisk Leckdy máme i my, laici, na své fotografie speciální požadavky – ať už se týkají rozměru, počtu, textury fotografického papíru či kvality tisku. Běhat do fotolabu jen s jednou fotografií se navíc také nevyplatí, jelikož zpravidla mívají fixní ceny za zpracování zakázky či za dopravné. Co byste měli vědět, než se do tisku fotografií vrhnete sami, a co všechno je k němu potřeba? Odpovědi se dozvíte v tomto článku.

Vhodná tiskárna

V první řadě samozřejmě potřebujete vhodnou tiskárnu. K tomuto účelu Vám dobře poslouží kterákoliv inkoustová tiskárna, přičemž nejlepších výsledků dosáhnete s těmi, které ke klasickým odstínům inkoustů (černé, azurové, purpurové a žluté) přidávají ještě některé další. Může se jednat o fotografickou černou, šedou či světlou azurovou nebo purpurovou. Pokud si tiskárnu teprve kupujete, zaměřte se na modely, které mají oddělené cartridge pro každou ze čtyř (či více) barev. Při tisku obrázků a fotografií se totiž barvy spotřebovávají nerovnoměrně. Tiskárny s oddělenými zásobníky mají tu výhodu, že lze vyměnit vždy pouze tu barvu, která zrovna dojde. Jedná se tedy o ekonomičtější a efektivnější řešení.

Kvalitní cartridge

Zaručeně nejlepších výsledků dosáhnete s originálními cartridgemi od výrobce Vaší tiskárny. Ty Vám zaručí odpovídající věrnost barev a jejich stálost. Pokud je pro Vás však prioritou spíše výpovědní hodnota fotografií než jejich špičková kvalita, nabízí se zde možnost zakoupení kompatibilních náplní do tiskárny, které jsou často i o polovinu levnější při zachování stejné nebo vyšší kapacity. Pokud tedy hledáte způsob, jak při tisku fotografií ušetřit, neváhejte kompatibilní barvy do tiskárny vyzkoušet.

Fotopapír

Kvalitní fotopapír poznáte podle jeho gramáže, tedy podle toho, jakou má tloušťku. Optimální pro tisk fotografií je gramáž v rozmezí 200 – 350 g/m2. Před nákupem fotopapíru je vhodné si ověřit, jaká je maximální přípustná tloušťka, na kterou je Vaše tiskárna schopna tisknout. Pokud do tiskárny vložíte fotopapír s vyšší gramáží, může způsobit problémy s podavačem papíru. Kromě gramáže se zaměřte také na formát a povrchovou úpravu. Zde platí, že lesklý fotopapír zachovává vysokou věrnost barev, ale na slunci rychleji bledne. Matný fotopapír naproti tomu uchovává vysoký kontrast a je odolnější vůči působení slunečního záření.

Finální úpravy

Před samotným tiskem je vhodné pokusit se fotografii „vylepšit“ pomocí libovolného grafického editoru. Není nutné na ní provádět drastické změny. Leckdy bohatě postačí upravit jas, kontrast a pohrát si s barvami. Tyto funkce nabízí i řada on-line editorů, takže nemusíte vlastnit ani žádný speciální software. Nakonec už zbývá jen zadat příkaz k tisku a upravit nastavení. Tento krok se vždy mírně liší dle typu softwaru, který je k tiskárně dodáván. Při tisku fotografií nastavte kvalitu vždy na „nejlepší“ a nezapomeňte také zadat typ papíru, na který tisknete. Vynecháním tohoto kroku riskujete, že finální výsledek bude vybledlý, nekontrastní či jinak nekvalitní.

Na závěr už jen drobná rada: po vytištění se fotografie nějakou dobu nedotýkejte, aby mohl inkoust zcela zaschnout.