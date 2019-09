Dopřejte si ty nejkrásnější Vánoce

Je dávno známo, že jaké si to uděláte, takové to máte. Tato slova platí i na pěkné prožití vánočních svátků. Je jen zcela na vás, do čeho se pustíte, aby vás konečný výsledek patřičně nadchl. Inspiraci najdete všude kolem!

Neodolatelná světla a vůně

Už několik týdnů před Vánocemi je třeba začít s výzdobou interiéru i exteriéru. V listopadu a v prosinci je už brzy tma, proto vynikne venkovní vánoční osvětlení, které může rozsvítit nejen celý váš dům, ale i zahradu. Včas si projděte recepty na vánoční cukroví a ujasněte si, kolik letos připravíte druhů. Začněte tradičními perníčky, které potřebují čas na změknutí. Nezapomeňte na nejoblíbenější vanilkové rohlíčky, kokosky, linecké vykrajované a slepované nejlahodnějšími náplněmi. Nakonec se pusťte do nepečených kousků, kam spadají hodně žádaná vosí hnízda a medovníkové kuličky. Uvnitř bytu by neměly chybět nové ubrusy, přírodní i umělé dekorace všeho druhu a pochopitelně vánoční světelné dekorace, které si pohodlně vyberete v online obchodě z mnoha druhů.

Tipy na populární vánoční osvětlení

Kdo by odolal rozzářeným očím dětí? Stromek však není jediným místem, kde se rozsvítí žárovičky, aby se zviditelnily nádherné ozdoby a dárky. V současnosti seženete vánoční LED osvětlení v mnoha variantách, abyste zkrášlily kompletně celý dům. Navíc vás to vyjde mnohem levněji v porovnání s klasickými žárovičkami. Některé výrobky se dají navzájem propojovat, což umožní ozdobení větších ploch. K nejoblíbenějším náleží světelné deště, sítě, hvězdy, rampouchy a jiné prostorové dekorace. Romantickou zimní atmosféru doladíte například rampouchy ve dvou velikostech, které se střídají na průhledném kabelu. Do jakéhokoliv interiéru se hodí světelný déšť se stovkami LED diod. A co byste řekli na barevné duhové hvězdy? Výborně nahradí i lampičky v dětských pokojích.