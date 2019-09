Komplexní péče pro vaše zvířecí kamarády

Patříte-li mezi milovníky a majitele malých zvířat, zajisté jim chcete dopřát tu nejlepší péči. Komplexní péče o chlupatého pejska, drobného zajíčka, exotického papouška či obyčejnou kočku domácí začíná vždy u chovatele. Trh nabízí obrovské množství kvalitního krmiva, doplňkových preparátů pro posílení kloubů, lesklou srst či zdravý chrup a stejně tak řadu chutných a voňavých pamlsků. Jenže tím péče rozhodně nekončí, ba naopak, teprve začíná.

Najděte si veterinární zázemí špičkové kvality

Nepodceňujte pravidelné prohlídky a očkování

Byť se to může jevit jako banalita, pravidelná očkování hlavně u zvířat, která se dostávají do kontaktu s lidmi a jinými zvířaty, by měla být více než samozřejmá. Nezapomeňte také, že již brzy bude povinné čipování zvířat pro jejichž snadnější předání majiteli v případě ztráty či odcizení. Navíc pokud chcete svému chlupáčovi dopřát kvalitní a důstojný život, pravidelná očkování, prohlídky a řešení zdravotních obtíží v prvopočátcích vám ušetří nemalé peníze a zvířeti významně prodlouží život.