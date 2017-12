Pracujte bez rizik!

Po nástupu do nového zaměstnání se musíte zúčastnit školení o bezpečnosti práce. Několikahodinovou přednášku nemají zaměstnanci příliš v oblibě a často jim přijde jako ztráta času. Existuje ale řada profesí vykonávaných v rizikovém prostředí, které může mít neblahý dopad na lidské zdraví. Při dlouhodobém kontaktu s chemickými látkami, prachem nebo ohněm může dojít k závažnému poškození kůže, dýchacího ústrojí a ostatních orgánů.

Ochranné pomůcky – váš profesní parťák

Ochranné pomůcky mají nezastupitelné místo téměř ve všech odvětvích lidské činnosti, domácí práce nevyjímaje. Na trhu najdete obrovský sortiment potřebných doplňků odpovídajících pracovnímu zaměření. Jednotlivé pomůcky splňují zákonné normy týkající se nezávadnosti a jsou vyrobeny z kvalitních materiálů garantujících nejvyšší možnou ochranu. Oděv, obuv a další poskytované zboží nepostrádají moderní charakter a širší barevné spektrum. Vybrat si tak můžete dle funkčnosti i oblíbeného designu.

Zdraví máte jen jedno

Z rozsáhlého sortimentu můžete zvolit kupříkladu ideální produkt v kategorii rukavic. Zde naleznete nejen klasické jednorázové rukavice, ale též kožené, protiřezné či dielektrické varianty. Ať již pracujete ve zdravotnictví, elektrickém, chemickém nebo stavebním průmyslu, najdete na internetu přesně to, co hledáte! Totéž platí pro obory, v nichž zaměstnanec přichází do kontaktu s prachem, toxickými výpary a podobnými substancemi. V tomto případě eliminuje rizika respirátor s příslušným stupněm filtrace. Respirátory perfektně těsní, zároveň jsou však pohodlné a nepřekážejí při práci.

Šestý smysl může selhat, ochranné pomůcky nikoli

Chránit byste měli také svoje smysly. Dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí způsobuje nenávratné změny sluchu. Pro tyto účely byly vyvinuty zátkové chrániče a sluchátka. Pokud je vaším denním chlebem svařování, práce s chemikáliemi či nebezpečnými kapalinami, nezapomínejte na ochranné brýle zamezující poškození sítnice a ostatních částí oka. K dispozici jsou rovněž barevné modely s nastavitelnými funkcemi pro zajištění maximálního pohodlí. Neberte ochranné pomůcky na lehkou váhu a předcházejte potenciálním nebezpečím vyplývajícím z činnosti, jíž se věnujete!