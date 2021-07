Back to school: Je pro děti do školy lepší aktovka, nebo batoh?

Přestože velké prázdniny jsou teprve před námi, s vybavením do školy pro budoucí prvňáčky je třeba začít už nyní. Není dobré nechávat vše na poslední chvíli. Víte, jestli je pro děti lepší aktovka, nebo batoh? Podle čeho se rozhodovat?

Jakou školní tašku dětem vybrat?

Aktovka pro prvňáčky je obvykle tím prvním vybavením, které dítě dostane ještě před tím, než do školy vůbec nastoupí. Školní tašky se kupují v předstihu a vybírají se ty nejlepší vzory, nejlépe podle požadavků dítěte. Rodiče by pak měli dohlédnout na to, aby školní batoh pro prvňáčky splňoval ergonomické nároky. Ve skutečnosti je jedno, jestli pořídíte aktovku, nebo batoh, protože obě varianty by měly být vyrobené tak, aby rozkládaly hmotnost zátěže po celých zádech. Zařídí to obvykle polstrování v zadní části tašky, a to nejlépe dobře odvětrávané. Polstrované by měly být i nastavitelné popruhy.

Nejlehčí aktovky a batohy pro prvňáčky

Nejlepší školní aktovky pro prvňáčky jsou ty, které mají nízkou hmotnost. Děti totiž s sebou do školy nosí poměrně hodně školních pomůcek, tak aby neměly tašku zbytečně moc těžkou. To samozřejmě platí také pro batohy. Protože je jejich nabídka v obchodech pestrá, určitě nebude problém vybrat tu správnou. V sortimentu kamenných prodejen i e-shopů najdete aktovky Topgal, Step by step, Stil a Baagl, které jsou vyrobené tak, aby se dětem líbily.

Výhodou je omyvatelný materiál

Mezi oblíbené školní tašky patří batohy Topgal a Ergobag. Jejich výrobci dbají na ergonomii i estetiku. Zajímavé vzory upoutají dětskou pozornost. Aktovka či batoh se totiž dětem musí hlavně líbit, aby s ním rády do školy chodily. Navíc by měly být pevné a odolné, pokud možno omyvatelné, aby se dobře udržovaly v čistotě. Chybět by nemělo ani voděodolné dno a reflexní prvky, které zvyšují bezpečnost dětí při cestě do školy a zpět domů.