5 tipů pro naučení se orgasmu

Problémy s dosahováním orgasmu nejsou ničím neobvyklým a může se to stát opravdu každému. Nemusíte však zoufat, orgasmu se opravdu můžete naučit. Inspirujte se tipy, jak na to a vyzkoušejte to, co bude vyhovovat právě vám.

1) Poznejte sami sebe

Pro naučení se orgasmu potřebujete vědět, co se vám líbí a co vás dokáže stimulovat až k rozkoši. Pokud nevíte, jak poznat sami sebe, tak můžete zkusit autoerotiku nebo si zajít na erotickou masáž. Zjistíte, jaké doteky jsou vám příjemné, jak reaguje vaše tělo, a poté můžete stejný nebo velmi podobný postup vyzkoušet i se svým protějškem. Pokud se stydíte praktikovat autoerotiku, zkuste se uvolnit, pustit si příjemný film nebo hudbu a myslete na to, že jen vy sami se znáte nejlépe. Navíc o tom nemusíte nikomu říkat a naučit se vnímat příjemné pocity a vzrušení.

2) Dělejte to, co se vám líbí

V milostném životě byste měli dělat vždy jen to, co se vám líbí. Těžko dosáhnete orgasmu, když vás bude protějšek dráždit na místech, která nejsou vaše erotogenní zóny. Možná vám to bude příjemné, ale bude se jednat spíš jen o hlazení, které slouží jako předehra. Abyste dosáhli orgasmu, nebojte se partnerovi ukázat, co se vám líbí, nebo mu to řekněte. Společně se pak snažte dělat i to, co se líbí jemu.

3) Nabuďte se masáží

Masáž je skvělým způsobem, jak se rozehřát a nabudit tu správnou a smyslnou atmosféru. Pokud jste právě single, můžete vyzkoušet erotickou masáž, která bude zajímavou zkušeností, ze které můžete čerpat pro svůj milostný život. Pokud jste zadaní a s protějškem rádi zkoušíte nové věci, tak se nemusíte bát ani erotické masáže pro pár. Možná si právě tímto způsobem okořeníte svůj milostný život a znovu se naučíte, jak dosáhnout orgasmu.

4) Naučte se správně dýchat

U tantrického milování, stejně jako u tantrické masáže jde nejen o doteky, ale také o správný dech. Naučte se dosáhnout orgasmu pomocí vzdychání, hlubokého dýchání a prožívání vzrušení všemi smysly. Může se stát, že se budete na začátku stydět, ale když se zbavíte všech svých zábran a vyzkoušíte to, uvidíte, že zažijete opravdu ojedinělý intenzivní orgasmus.

5) Trénujte a zkoušejte

Říká se, že trénink dělá mistra, a to platí i v tomto případě. Ne vždy se vám podaří dosáhnout orgasmu, ne vždy bude silný, ale i přesto si můžete milostný akt nebo erotickou masáž užít. Není to přece jen o orgasmu, ale i o příjemných pocitech, vzrušení a poznávání svého těla. Pokud však budete trénovat a zkoušet znovu to, co se vám líbí, věřte, že to bude fungovat a silný orgasmus na sebe nenechá dlouho čekat.