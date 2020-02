Školní batoh – jak zajistit, aby dětská záda jeho nošením netrpěla?

Sbalení batohu do školy se může zdát jako ta nejjednodušší věc na světě. Možná ale budete překvapeni, kolika chyb se při tom děti mohou dopustit a jak si tím mohou poškodit svoje zdraví.

Nejtěžší věci nejblíže k zádům

Knihy, učebnice, sešity, pouzdro, svačinový box, láhev s pitím – děti musí dennodenně nosit na zádech spoustu věcí, které ve škole potřebují. Ulevit jim od takové hromady většinou nedokážeme, ale aspoň jim můžeme tu velkou tíhu správně rozložit a udělat ji tak pro ně snesitelnější. Nejtěžší pomůcky umístěte co nejblíže k zádům, nikdy ne dospodu nebo k venkovní části tašky do školy. Jinak se zátěž nepřenese na celé tělo a bude trpět páteř. Lehčí věci dejte déle od zad a vždy dbejte na to, aby batoh byl rovnoměrně vyvážený. Zkontrolovat si to můžete jednoduše – naplněný ho postavte na zem. Když přepadává, musí se vaše dítko hrbit, aby vyrovnalo vychýlené těžiště.

Nezbytná rodičovská kontrola

Na děti při balení školního batohu dohlížejte. Zkontrolujte, jestli se uvnitř nenachází nějaké staré svačiny nebo zbytečnosti, třeba v podobě hraček, kterými se chce pochlubit svým kamarádům. Někdy tam můžete najít také učebnice, které ten den nepotřebuje, mrkněte pro jistotu na rozvrh hodin. Dítko by s sebou mělo mít jen to opravdu nejnutnější. Apelujte také na správné nošení tašky. Někdy si ji totiž děti rády přehodí jen přes jedno rameno či ji nosí příliš nízko, prakticky u kolen. Čas od času překontrolujte také nastavení popruhů, které je nezbytné k tomu, aby batoh perfektně seděl a přiléhal k zádům.

Důležité parametry

Vyberte batoh, který bude co možná nejlehčí – čím méně bude vážit, tím lépe pro záda vašich ratolestí. U dětí na prvním stupni by neměl překročit hmotnost 1200 gramů. Pohlídejte si také jeho rozměry, určitě jste si všimli, že někteří školáci jsou přes jeho velikost sotva vidět. Neměl by být širší než jejich záda, přesahovat linii ramen ani horní okraj pánve. A pak nesmíme zapomenut zmínit ještě jeden, pro děti zcela jistě klíčový, atribut – vzhled. Nezapomeňte proto vašeho potomka zapojit do výběru. Uvidíte, s jakou hrdostí ho pak bude nosit!