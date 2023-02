Madeira – vodopády, útesy a rum

Madeira je nádherný zelený ostrov vzdálený z ČR přibližně pět hodin letu. Pestrost zde najdeme na každém kroku, a proto si dovolenou na Madeiře užijí jak milovníci turistiky a přírody, tak gastroturisté, které láká hlavně pohodový odpočinek u hotelového bazénu. Těšit se můžete na dechberoucí přírodu, čerstvé ovoce, endemitní druhy rostlin i zvířat, a v neposlední řadě výhledy do kraje, které mohou připomínat třeba dovolenou v Mexiku.

Čím vás Madeira nadchne?

Ostrov nabízí pohodové nenáročné jednodenní túry podél tajuplných levád, které se klikatí skrze tunely napříč celým ostrovem a nabízí krásné výhledy na oceán. Během procházky podél těchto zavlažovacích kanálů se můžete kochat pohledem na pestrobarevné květiny, které na ostrově kvetou téměř celoročně. Vaší pozornosti by rozhodně neměly ujít voňavé eukalyptové lesy. Cestou také potkáte mnoho ovocných i kvetoucích stromů. Možná budete mít štěstí a utrhnete si ze stromu čerstvý pomeranč nebo zelené avokádo.

Čím nás Madeira může zaskočit?

Madeira je považovaná za ostrov věčného jara. Přestože si pod tímto poetickým názvem nejspíš představíme jarní pohodu a sluníčko, nenechte se mýlit. Tento zelený ostrov se do tajuplné mlhy umí zahalit velmi rychle. Tomu je třeba přizpůsobit vybavení, ale za tu nádhernou scenérii, kterou mlhavé a deštivé počasí umí vytvořit třeba ve Fanalu, to rozhodně stojí. Až budete balit, v kufru by vám nemělo chybět kvalitní nepromokavé oblečení či pláštěnka, pevná obuv a pláštěnka na batoh. Celkově je na Madeiře velmi vlhký vzduch, což může být příjemné pro naše dýchání, ale nepraktické pro mokré oblečení.

Rozhodně si v zavazadle ponechte nějaké místo navíc, aby se vám při zpáteční cestě domů vešly suvenýry – madeirský rum, tradiční poncha, speciální madeirské víno či sladký boca de miel!