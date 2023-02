Závislost na alkoholu: jak ji zaručeně poznat?

Máte pocit, že někdo ve vašem blízkém okolí konzumuje alkohol víc, než je zvykem nebo než je běžné? Možná jste krapet v pozoru, protože se obáváte, že to už hraničí se závislostí. Jelikož si však nejste jistí tím, co je a co ještě není závislost, nechcete druhého plně konfrontovat. Přesto by vás zajímalo, kdy by měla léčba závislosti na alkoholu nastoupit do hry. Proto si pojďme říct, kdy už o závislosti můžeme s klidným svědomím hovořit.

Závislost je onemocnění

Jen hrstka lidí si uvědomuje, že závislosti jsou onemocněním, za které si člověk, bohužel, může sám. Jedná se o chronické onemocnění, kdy tím hlavním specifikem je touha (velmi silná a ve velké většině až přemáhající) užívat alkohol, a to prakticky v jakékoli části dne. Z počátku to bývá pouze při oslavách nebo večerních posezeních s partnerem, poté se z toho stává prakticky denní nápoj, který se nebojíme konzumovat kdykoliv během dne. A takové závislosti mohou být opravdu škodlivé.

Pakliže evidujete, že člověk pije prakticky neustále a upřednostňuje pití před osobním nebo profesním životem, což postupně vede k naprostému zanedbávání všech zájmů nebo potěšení, je dobré kontaktovat odborníky. Právě oni stanovují konečnou diagnózu a jsou těmi, kdo dokáže závislost na alkoholu s pravděpodobností určit.

Řiďte se tím, jak se člověk projevuje

Pokud chcete kontaktovat odborníka, aby závislost skutečně určil, vyplatí se potvrdit si, jestli se v posledním roce dostavily alespoň 3 ze zmíněných jevů. Patří k nim: