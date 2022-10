Dovolená na Maledivách

Každý ty krásné fotky zná. Tyrkysové moře, dokonale bílé písečné pláže a palmy. Najdeme je v katalozích cestovních kanceláří, na billboardech nebo v časopisech. Ty nejkrásnější fotky z tropických oblastí často vznikají na Maledivách.

Maledivy – souostroví v Indickém oceánu

Maledivy jsou ostrovní stát jihovýchodní Asie. Jedná se o přibližně 1200 ostrovů a miniaturních ostrůvků ve vodách Indického oceánu. Maledivy se pyšní několika rekordy. Jedná se o nejníže položený stát na světe. Nejvyšší bod má asi ve dvou metrech nad mořem. Dalším rekordem je že 99% území tvoří oceán. Obydlených ostrovů mají Maledivy přibližně 200. Hlavní město Male je centrem Malediv. Na vedlejším ostrově Hulhumale je mezinárodní letiště. To je nově spojeno mostem s hlavním městě kde žije asi polovina populace. Male je přelidněné, hlučné město plné aut a motorek.

Na Maledivách najdeme také několik UNESCO rezervací. Nejvýznamnější je zátoka Hahifaru Bay. Turisté z celého světa se tam sjíždí aby na vlastní oči viděli stovky mant a žraloka obrovského.

Turismus na Maledivách

Maledivy mají pověst předražené destinace. Ve skutečnosti tomu tak není. Nalezneme zde sice ty nejdražší resorty na světě ale i dostupné ubytování, například ostrov Huraa. Mnoho místních si otevřelo vlastní malé penziony. Nabídka ubytování za přijatelné ceny je již dostatečná. Kromě ubytování tyto penziony nabízí i další služby. Mezi ty turisty nejvíc využívané jsou krásné výlety. Zažít můžete šnorchlování se želvami, mantami. Na vlastní oči také můžete vidět žraloka obrovského.

Výjimečná se pak může stát svatba v zahraničí. Maledivy jsou na to naprosto ideální destinace. Tyto svatební obřady se zpravidla odehrávají v podvečer na pláži. Svatbu Vám v ČR neuznají ale to nic nemění na tom že to pro Vás bude nezapomenutelný zážitek.

Maledivy Vás jistě okouzlí a budete se tam chtít neustále vracet.