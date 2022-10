Moderní technologií povrchové úpravy kovů je práškové lakování

V řadě průmyslových odvětví se dbá na to, aby byly v souladu s ochrannou přírody. Jsou zaváděny ekologické metody výroby, které mají menší dopad na životní prostřední. Podobné platí také o ochraně povrchu kovů, kde se využívá tzv. práškové lakování. Co to je a jak probíhá?

Kvalitní povrchová úprava kovů

Aby kovové výrobky měly dlouhou životnost, je zapotřebí je opatřit nátěrem barvy. Ta chrání jejich povrch před korozí a povětrnostními vlivy. V současné době dostává velký prostor práškové lakování, což je moderní technologie nanášení práškového laku a jeho vytvrzení při teplotě mezi 160 až 200 °C. Při této metodě, jinak zvané komaxit, nedochází ke znečišťování životního prostředí. Je možné ručně tímto způsobem lakovat v samostatných kabinách kusové a malé zakázky. K větším dílům se využívají linkové kabiny a automatické lakování s programovaným pohybem pistolí.

Komplexní služby pod jednou střechou

Prášková lakovna se mimo práškového lakování zabývá fosfátováním, tryskáním balotinou či ocelovou drtí. Kvalitní firma mívá v náplni své práce i dvoubarevné lakování, krytí závitů a ploch nebo tmelení výrobků. Pro korozně namáhané dílce se využívá vícevrstvé práškové lakovaní-duplex. Aby vyšla vstříc různým požadavkům svých zákazníků, musí mít prášková lakovna patřičné vybavení, které zahrnuje také kombinované lakování pohybovými automaty s ručním předstřikem a dostřikem.

Prášková barva komaxit

Co obnáší technologie práškového lakování, jehož součástí je prášková barva komaxit? Jde zejména o přípravu dílce, který musí být odmaštěný a fosfátovaný ve 3 až 6 technologických krocích. Záleží na tom, kde bude dílec používán, jestli v exteriéru, nebo v interiéru. Pro exteriérové konstrukce se navíc využívá otryskání dílů, jež zvyšuje odolnost. Ideální je ho použít na zárubně, zábradlí. Nakonec přichází ke slovu povrchová úprava komaxit.