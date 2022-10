Fitness vybavení pro náročné zákazníky

Ať už vlastníte fitness centrum nebo byste rádi nějaké začali provozovat, neobejdete se bez kvalitního náčiní. Dobře vybavený prostor je základem pro velkou návštěvnost a stabilní klientelu. Proto si při zařizování dejte záležet, aby bylo místo funkčně a prakticky zařízené, poskytovalo kvalitní šatny, sprchy a fitness vybavení bylo na špičkové úrovni.

Vsaďte na precizní jméno

Vaše nové vybavení do posilovny musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost a maximální využitelnost. Samozřejmostí je přijatelná cena a dlouhá životnost strojů. Svěřte se do rukou zkušených odborníků, za něž hovoří více než deset let praxe a zkušeností s vybavováním profesionálních fitness center i domácích tělocvičen. Pouze profesionálové takového formátu vám vyladí všechno náčiní přesně podle vašich požadavků a technických specifikací. Pokud jste na samém začátku zařizování, pak se inspirujte, co v posilovně nesmí chybět. Jsou to určitě kotouče na činky a osy na cvičení. Oba zmiňované prvky jsou základem pro posilovací zónu, kterou sice primárně navštěvují muži, nicméně je třeba vybrat takové kotouče a činky, jež nadchnou i ženy. Velké oblibě se pro kardio cvičení i posilování těší kettlebelly o různých hmotnostech. Kettlebell nahrazuje činky a díky rafinovanému úchopu umožňuje modernizovat cvičící sestavy s činkami a snadno posilovat mimo ruce i záda, břicho, nohy i hýždě.

Kardio zóna

Abyste do svého fitness přilákali i ženy, vsaďte na osvědčené kardio vybavení, mezi něž se počítá například běhací pás, cyklo trenažér, veslovací stroj či rotoped. Sortiment však zahrnuje i další kardio stroje, s nimiž perfektně simulujete běh na lyžích a běžkování. Nezapomeňte též na vhodné podložky pod stroje a posilovací doplňky. Nespornou výhodou zavedeného internetového obchodu jsou i bazarové kousky za bezkonkurenční ceny.