Jaké výhody vám přinese kvalitní chiptuning?

Chiptuning je úprava softwaru v řídící jednotce, která je prováděna za účelem zvýšení výkonu motoru. Po této úpravě budete moci rychleji reagovat při předjíždění a docílíte také snížení spotřeby. Chiptuning navíc probíhá bez jakéhokoliv technického zásahu do vozidla.

Chiptuning patří mezi nejlevnější způsoby, jak zvýšit výkon motoru. Probíhá bez jakýchkoliv technických zásahů do vozidla, veškeré úpravy probíhají v softwaru řídící jednotky.

Možnost vrácení do původního stavu

Velkou výhodou je také fakt, že při správném postupu je možné vše vrátit do původního stavu, což u jakéhokoliv jiného způsobu úpravy výkonu motoru není možné.

Úpravy bez technického zásahu do vozidla

Veškeré úpravy probíhají na úrovni softwaru a bez jakýchkoliv technických zásahů do vozidla. Je však nutné zkontrolovat technický stav vozidla, aby po nachipování nedošlo k neočekávaným komplikacím.

Rizika chiptuningu

Při správném postupu a profesionálně odvedené práci chiptuning vašemu vozu nijak neublíží. Naopak se budete těšit z vyššího výkonu a nižší spotřeby. Pokud ale špatně zvolíte společnost, která vaše auto nachipuje, může dokonce dojít k poškození převodovky a spojky.

Velkým rizikem je například svěření vašeho vozu do péče firmy, která vám do řídící jednotky nahraje pochybný software neznámého původu. Úpravy by vždy měly probíhat na originálním softwaru, který bude předtím zálohován pro případné navrácení do původního stavu. Na veškeré softwarové úpravy také požadujte záruku. V ČR nabízí chiptuning Praha, Brno, Ostrava i další města. Stačí si jen vybrat kvalitní firmu.

