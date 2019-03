Odolné a zároveň vkusné snubní prsteny chirurgická ocel

Den D, den, kdy své lásce řeknete “ano“ a vykročíte společnou cestou životem. Je to den, na který se těší každá nevěsta, jsou to momenty s těmi nejbližšími a nezapomenutelné chvíle vrývající se do naší paměti. Jenže než tato nová životní etapa nastane, čeká nevěstu a ženicha řada pochůzek a voleb mezi jídelníčky, šaty, výzdobou a samozřejmě také výběr prstenů. U jejich výběru je pečlivost na místě, neboť se jedná o šperk, jenž vás bude nejen zdobit, ale zároveň bude symbolem vaší lásky a oddanosti.

Zlaté šperky v pozadí

Byť je zlato stále nejčastěji používáno nejen na snubní prsteny, ale také jiné ozdoby a šperky, do popředí se dere chirurgická ocel. Ta se vyznačuje odolností a tvrdostí vyšší než zlato a zároveň je dostatečně tvárná pro rytí jmen novomanželů, vzkazů a dat. Snubní prsteny z chirurgické oceli vás v neposlední řadě překvapí dostupnou cenou a vkusným provedením. Důraz je kladen zejména na precizní práci s kameny či kombinacemi barevných ploch. Moderní design zcela podobný bílému zlatu skvěle vynikne na opálené pokožce. Snubní prsteny chirurgická ocel jsou proto častou volbou zejména u mladších snoubenců, pro něž je důležité držet krok s dobou, vybírat praktické šperky a zároveň mít příjemný pocit při nošení. U snubních prstenů věnujte dostatek času jejich výběru. Jedná se totiž o šperk, s nímž budete denně usínat, jenž vás bude zdobit na obchodních schůzkách i večerních akcích a dovolených. Nejen z toho důvodu oceníte jeho vlastnosti, jakými jsou stálost, odolnost, tvrdost a stylový odstín.

Vyberte si originál bez obav

Cenově dostupné šperky z chirurgické oceli vám kromě vynikající ceny nabízí též možnost volby z barevného zpracování či kombinace oceli se vsazenými kameny. Na své si přijdou milovníci hladkých tvarů i extravagantního zdobení. Inspiraci na své snubní prsteny najdete navíc online a stejně tak je můžete pořídit na osvědčeném e-shopu z pohodlí domova.