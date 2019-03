5 rad, které vám ulehčí úklid vozidla

Úklid vozidla může být nepříjemnou povinností, kterou však můžete zvládnout rychle a s grácií. Stačí se nechat inspirovat těmito radami, které vám ulehčí a hlavně urychlí úklid vozidla. Začněte s pravidelným úklidem a budete překvapeni, že další úklid už pro vás bude rutinou.

1) Parkování v garáži

Pokud máte možnost parkovat v garáži, rozhodně auto nenechávejte stát venku. Parkováním v garáži prodloužíte životnost svého auta, a navíc nebude tak často a v takové míře podléhat korozi. Na ulici se na auto práší, v zimě na podvozek působí nejen sníh, ale také posypová sůl a auto tak dostává opravdu zabrat. Následně je potřeba ošetřit nejen podvozek, ale také častěji kontrolovat pneumatiky a celkově o auto pečovat důsledněji.

2) Pravidelná péče

Samozřejmostí by měly být pravidelné prohlídky v servisu, a to i když vaše auto nemá technické problémy, které by byly viditelné nebo slyšitelné. Každý rok byste měli navštívit servis už jen z toho důvodu, abyste zkontrolovali kapaliny v autě, olej, vodu do ostřikovačů a další. Každý rok byste měli využít také geometrie kol a nechat zkontrolovat letní i zimní pneumatiky.

3) Úklid interiéru

Co se týče samotného úklidu, tak v interiéru byste měli utírat prach, vyleštit zrcátka a nanést ochranný sprej na kůži, pokud nemáte látkové potahy. Pokud máte látkové potahy, tak je perte pravidelně a nečekejte, až na nich budou skvrny, které nemusí jít lehce vyprat. Nenechávejte v autě ani odpadky a snažte se v autě nejíst, pokud nemáte čas jíst jindy než při cestování, tak koberečky i sedačky rovnou očistěte.

4) Vysávání auta

Koberečky můžete vytřepat, ale jednou za čas je dobré celé auto vysát. Buď ho můžete vysát v garáži, nebo před domem, pokud nemáte v garáži elektřinu nebo nemáte ruční vysavač, tak využijte možnost vysavače u benziny.

5) Péče o exteriér

Kromě úklidu interiéru a péče o technický stav vozu, nezapomínejte ani na péči o interiér. Jednou za čas si můžete dopřát i myčku, kde vám auto nejen umyjí, ale můžou vám jej i navoskovat, aby vám auto vydrželo delší dobu čisté a navíc lesklé. Vosk působí taky jako ochrana proti nečistotám a mnohdy i proti menším škrábancům.

Podle toho, jak se o své auto budete starat, tak dlouho a dobře vám bude sloužit. Nepodceňujte pravidelnou péči, kontroly a servisování svého vozu. Pokud nemáte garáž, tak auto parkujte alespoň pod přístřeškem.