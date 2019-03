Jak vybrat repasovaný notebook

Přemýšlíte nad tím, že si pořídíte repasovaný notebook, ale nevíte, jak vybrat, abyste z něj byli nadšení a splňoval vše, co byste od něj očekávali? Pojďme se spolu podívat, jak vybrat, na co si dát pozor a jaké jsou vlastně výhody a nevýhody repasovaných notebooků.

Výhody repasovaných notebooků

1. PRÉMIOVÉ ZNAČKY

2. VELMI VÝHODNÁ CENA

3. VYSOKÁ CELKOVÁ KVALITA

4. DLOUHÁ ŽIVOTNOST

5. VYSOKÁ ODOLNOST

6. ZÁRUKA

7. VÝKON OBECNĚ

Nevýhody repasovaných notebooků

1. FUNKČNÍ DESIGN

2. OPOTŘEBENÍ

3. HERNÍ VÝKON

Je potřeba však poukázat na to, že to, co je pro jednoho nevýhodou, tak pro druhého může být výhodou nebo mu na tomto konkrétně nezáleží.

Než přejdeme k jednotlivým výhodám/nevýhodám a probereme jejich promítnutí do praxe, tak si možná někteří z Vás kladou otázku, co to ten repasovaný notebook vlastně je? To je nějaké vrácené zboží nebo vykoupené z banky a nějak opravené? Ne, tak to není, alespoň ne u nás Vysvětlení naleznete v sekci s popisem typů produktů.

Vyvarujte se nákupu repasovaných notebooků, které nejsou PRÉMIOVÉ ZNAČKY! Zpravidla nekupujte repasovaný Acer, Compaq, Packard Bell nebo MSI. Tyto značky buď vůbec nemají, nebo mají velmi málo modelů, které jsou tak kvalitně vyrobené, aby vydržely třeba i 10 let bez problémového provozu. Vyhledávejte značky Dell, Lenovo, HP, Fujitsu nebo Panasonic. Tito výrobci, vedle klasických spotřebních notebooků, vyrábí prémiové řady, které mají VYSOKOU CELKOVOU KVALITU – jedná se o tzv. manažerské nebo pracovní notebooky (např. velmi oblíbené modely Lenovo ThinkPad). Takovéto modely vydrží i více než 10 let provozu (není to spotřební zboží jako mnoho nových notebooků), takže nevadí, že jsou staré 2 nebo 4 roky, když se o ně dobře staráte, tak Vás potěší DLOUHÁ ŽIVOTNOST. To, že jsou notebooky už nějakou dobu používané, nese s sebou jeden samozřejmý zápor, a to je OPOTŘEBENÍ – primárně povrchové, tzn. vlásečnicové škrábance a další malé kosmetické vady, které vznikají běžným používáním.

Takovéto notebooky, když byly nové, tak stály nemalé peníze, nejsou to notebooky za 10 tis., ale běžně okolo 30 – 50 tis. a někdy jsou i daleko dražší (i okolo 100 tis.). Vy máte možnost koupit takovéto modely repasované za zlomek původní ceny. Běžně se cena pohybuje mezi 4 – 7 tis., ale jsou samozřejmě i levnější a dražší modely. Když si vezmete, jakou kvalitu za tyto peníze dostanete, tak je to VELMI VÝHODNÁ CENA.

To, jak jsme tyto notebooky označili – manažerské, pracovní – již nasvědčuje tomu, že by měly být stavěné pro náročnější fyzické namáhání a ano, tyto modely jsou VYSOCE ODOLNÉ. Nejsou téměř celé z plastu jako notebook, který si nový koupíte za 10 tis., jsou zde použité kvalitní materiály jako hořčík, dural, hliník a další. Takovýto notebook snese i hrubší zacházení, nechtěně s ním bouchnete, spadne Vám či se Vám do něj vyleje voda – znáte to, život na nás klade různé nástrahy ☺ Těmto zařízením to ale nevadí!

Aby všechno výše uvedené mohly tyto notebooky nabídnout, tak mají většinou FUNKČNÍ DESIGN. Pro někoho je to nevýhodou – není to tak hezké na oko, pro druhého zas výhodou, když na notebooku není vidět každý škrábanec.

Určitě to nikdy nejsou modely, které by byly určené primárně na hry, mají v 90% případů integrované grafické karty, které nemají dostatečný HERNÍ VÝKON, ale naprosto stačí na běžnou práci. Ve zbylých případech se zde objevují grafické karty určené pro práci (různé výpočty, kreslení výkresů, modelování…), jsou to karty NVIDIA QUADRO nebo AMD FIREPRO. Na druhou stranu, pokud hledáte notebook, který máte na běžné používání – prohlížení internetu, sledování filmů, fotek, psaní dokumentů apod. a občas si chcete na tom internetu zahrát nějakou hru, tak na to naprosto stačí!

Pokud si však srovnáte repasovaný notebook za 5tis. oproti novému za 8tis., tak věřte tomu, že OBECNÝ VÝKON repasovaného notebooku bude více než dvojnásobný, a to díky mnohem výkonnějším procesorům a opravdu nezáleží na tom, kolik ten procesor má jader – nový notebook se 4 jádrovým procesorem za 8 tis. není žádné terno (ale o tom, až někdy jindy ☺).

Obrovskou výhodou je ZÁRUKA – minimum je 12 měsíců, ale u zařízení, které my prodáváme, jsme si tak jisti kvalitou, že Vám záruku za téměř zanedbatelný poplatek rozšíříme na 24 měsíců nebo dokonce 36. Nekupujte „repasované“ notebooky v bazaru nebo ze soukromých inzerátů, tam záruku ani kvalitu nenajdete.

Někdy příště se určitě podíváme na to, jak vybrat repasovaný notebook pro konkrétní účely. Pokud však máte zájem nyní, tak kontaktujte naše kolegy, rádi Vám vše vysvětlí a pomohou vybrat správné zařízení.

Na naši aktuální nabídku repasovaných notebooků se můžete podívat v samostatné sekci Repasované notebooky.