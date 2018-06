Erotické masáže v Praze i ve světě a jejich zdravotní benefity

Ve světě se tato záležitost stala již zaběhnutou formou duchovního i erotického vyžití a tímto trendem dnes žije i Praha. Studií erotických masáží v Praze neustále přibývá.

Erotické masáže – proč se jim dnes dostává takové pozornosti?

Je všeobecně známo, že erotická masáž je velmi účinné afrodiziakum – není proto na škodu vyzkoušet ho i v případě, že to v posteli tak úplně neklape. Takovéto praktiky však nemají vliv jen na sexuální stránku osobnosti, nýbrž také na zdravotní a psychickou stránku jedince (a není se čemu divit, tyto dva aspekty zdraví jdou ruku v ruce). A protože – jak víme – v lidském těle vše souvisí se vším, zmiňujíce zdravotní benefity uvádíme pospolu benefity z oblasti duševní, fyzické i sexuální. V tomto článku se tedy seznámíme se všemi ohledy zdravotních benefitů, které vám erotická masáž může nabídnout.

Podpůrná léčba při depresích či úzkosti

Tady je důležité právě ono slovo podpůrná. Samotná erotická masáž vám samozřejmě nemůže zajistit zázračné uzdravení, rozhodně vám tedy v případě psychických potíží doporučujeme vyhledat odborníka. Ale je pravda, že díky intenzivnímu prožitku a lidským dotykům s tím souvisejícím dochází k vyplavování hormonů, které v těle vnímáme jako příjemné; serotonin, dopamin a oxytocin.

Uvolnění svalů

Klasické masáže bývají většinou cílené na určité oblasti těla (záda, nohy, ruce a tak dále), nedochází tedy k uvolnění kosterního svalstva celého těla. Na druhou stranu, taková tantrická či Nuru masáž se velmi důkladně zabývají každým centimetrem čtverečním lidského těla, a to včetně svalstva okolo intimních partií, které je často přehlíženo.

Podpora krevního oběhu

Zde lze argumentovat s tím, že k takové podpoře dochází i při klasické masáži. Zde nám však dovolte podotknout to samé, co v textu o něco výše; klasické masáže se nezabývají celým vaším tělem, a to ani v případě, že jsou například v nabídce salonu označené jako celotělové. Taková masáž se totiž obvykle nezabývá intimními partiemi, a to včetně genitálií.

Díky lepšímu prokrvení pohlaví tedy může dojít i ke zlepšení s problémy s erekcí či předčasnou ejakulací. Krom toho se podstatně zvýší obranyschopnost dané partie, což je velmi dobře zúročitelné jako prevence proti nejrůznějším zánětům či jako podpora při léčení již vzniklé zánětlivé nemoci, k nimž v pánevní oblasti bývají náchylné především ženy. Masáž samozřejmě nevyřeší všechny problémy za vás, s problémy v intimní oblasti doporučujeme navštívit vašeho gynekologa či urologa.

Odbourávání vzniklého napětí a stresu

Dnes už nejspíš nikoho nenechá na pochybách, že hromadění negativních emocí, jako je stres a napětí, jež bývají často spjaty s pracovním prostředím, není radno shromažďovat. Stresové vypětí může vést k daleko vážnějším psychickým stavům, jako je obávaný syndrom vyhoření. Díky intenzivním dotykům dochází k vyplavování hormonů, které naše tělo vnímá jako pozitivní, přičemž se dokonale zrelaxuje jak fyzická schránka, tak mysl.

Specifické zdravotní benefity masáže prostaty

O problémech s prostatou se mluví neustále. Existuje nespočet způsobů, jak onemocnění prostaty předcházet, většina z nich však zahrnuje chemickou cestu pomocí léků, což není špatně, ale začínat se má logicky od základů, „prostá“ masáž tedy může mít podobně blahodárný účinek, a přesto se často zanedbává. Mnoho mužů má k takové masáži odpor kvůli stylu jejího provedení, čímž se ochuzuje o účinnou prevenci. Se šikovným profesionálem či partnerem/partnerkou však není čeho se obávat.

Zaprvé je masáž prostaty prevencí před rakovinou daného orgánu. Poté je také záhodno zmínit, že značně redukuje riziko nepříjemných zánětů.

Dále má prostata na starost různé druhy hormonů, některé z nich přímo ovlivňují jevy jako je plešatění u mužů, či oslabenou imunitu.