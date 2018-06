Zábavná hra Mercur24: Jako ve skutečném casinu!

Je vaším snem navštívit casino v Las Vegas, Monaku nebo Macau, zahrát si s profesionály a vyhrát spoustu peněz? Představa je to krásná, ale má to svá rizika. Můžete tam sice přijít k pořádnému balíku, ale taky se domů vrátit i bez vlastních bot. Lepší než pro peníze, je hrát casino hry pro zábavu. Vyzkoušejte casino ve virtuálním světě her, které si můžete zahrát kdekoliv, a to bez rizika!

Merkur24 je hra, kterou je možné hrát na tabletu, telefonu nebo na svém počítači odkudkoliv budete chtít. Na co se můžete těšit? Na zábavné online casino s výherními automaty a spoustou dalších zábavných her! Mezi nejoblíbenější patří online ruleta a poker. Neumíte nasadit ten správný poker face? V této hře je vám to usnadněno, protože tady hrajete jen s virtuálními hráči. Vyhrát a prohrát jde pouze virtuální žetony, nikoliv skutečné peníze, takže nemůžete ani o nic přijít. Že je to nuda? Nemyslíme si!

Buďte stále lepší!

Přestože ve hře Mercur24 nejde o reálné peníze, adrenalin na vás tady rozhodně čeká. Pro to, abyste mohli pokračovat dál, musíte být totiž stále lepší: dostáváte úkoly, které je potřeba splnit. Jen tak se vám otevřou další automaty a nové hry. Navíc jsou tu připraveny různé bonusové mise a doplňkové hry, kterými si v boji za vítězstvím a postoupením dál můžete také pomoci. Pokořit virtuální casino je vážně výzva, přijměte ji!

Kde hru seženete?

Mercur24 se dá velmi jednoduše stáhnout ZDE z internetu. Stránka vás odkáže na webové rozhraní hry, nebo na stažení aplikace, pokud ji budete chtít hrát přes tablet nebo mobil. K tomu, abyste mohli začít řádit ve virtuálním casinu, je potřeba pouze registrace. Po ní vám na vašem novém účtu přistane hromada žetonů, se kterými disponujete a v ideálním případě je v průběhu hraní samozřejmě rozmnožujete. Držíme vám palce a přejeme hodně štěstí! A třeba se jednou v tom opravdovém Las Vegas potkáme!