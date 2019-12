Originální dárek? Hudební překvapení

Životní jubilea rodičů, prarodičů, partnerů, popřípadě svatba blízkých přátel – to bývá, co se týká výběru dárků, opravdový oříšek. Nejsou to přece obyčejné narozeniny nebo jmeniny, abychom dotyčným darovali láhev vína. Co ale vymyslet, když se jedná o tak významný den, co darovat, když už dotyční všechno mají a když se jejich styl v něčem odlišuje od toho našeho?

Zážitky zůstávají

Ukazuje se, že dnes tolik moderní darování zážitků, slaví úspěchy napříč spektrem generací a příležitostí. I mezi zážitky je ale někdy těžké vybrat. Někdo je sportovec a dobrodruh. Největší radost mu uděláte, když jej vyšlete s baťůžkem po Evropě, nebo mu darujete pro někoho obávaný skok padákem. Někdo je velký labužník a gurmán – toho jistě potěší poukázka na degustační menu v některé z vyhlášených restaurací, případně pečlivě sestavená degustační „bedýnka“, která bude obsahovat speciality ze všech koutů světa. Rodiče a prarodiče nejspíš příjemně překvapíte relaxačním víkendem ve welness, ideálně s masáží, výhledem na hory a výbornou kuchyní. Co když ale chcete darovat překvapení „teď a tady“, přímo na oslavě či svatbě, přítomné dojmout, příjemně šokovat a darovat tak zážitek, na nějž nikdy nezapomenou? Darujte jim „půlnoční překvapení“, například ve formě cimbálu. Buďte si jisti, že jakmile se rozezní jeho struny, zpívá celý sál, bez ohledu na věk.

Nejste z vesnice?

Pravdou, že k sobě cimbál a vesnice neodmyslitelně patří. Sehnat dobrou cimbálovou muziku a udělat z ní překvapení, je na vesnici opravdu jednoduché. Existují ale nadšenci, kteří tuto krásnou kulturu přinesli také do hlavního města – a co více, objíždějí s ní oslavy a sklízejí úspěchy. Cimbálka Praha překvapí autentičností – hrají v ní totiž nefalšovaní Moraváci, kteří mají velmi dobrou školu cimbálu přímo od moravského zdroje. Žijete-li v hlavním městě, eventuálně Středních Čechách a rádi byste blízkým darovali kousek Moravy, mohla by být Cimbálovka Praha řešením i pro vás. My přejeme, aby bylo překvapení nezapomenutelné, nálada uvolněná a obdarovaný upřímně dojatý.