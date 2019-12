Repasované herní notebooky – hodně slušné muziky za málo peněz

Zvažujete koupi herního notebooku pro sebe či snad pro své děti? Jste-li zkušení „hráči“, určitě už víte, jaké parametry by měl splňovat a po čem sáhnout. Pokud mezi ostřílené hráče nepatříte, ale rozhodně nechcete šlápnout vedle, rádi vám poradíme.

Herní notebook – krátkodobá investice, ale velký požitek ze hry

Herní notebooky na nás vykukují z každé reklamy a z každého specializovaného obchodu. Sehnat je můžeme od základních verzí, až po verze takřka profesionální. Co člověka, který se ve světě her příliš nepohybuje, překvapí téměř vždy, je cena. I v případě, že se bavíme o levnější variantě – herní notebook rozhodně není levná záležitost. Chcete-li sobě nebo svým dětem ale dopřát hru plnou detailů, desetitisícové investici se nevyhnete. A co je ve světě notebooků nejvíc nespravedlivé? Vyvíjí se dopředu den co den. Co včera stačilo a bylo svižné, dnes zaostává a je velmi pomalé. Koupě herního notebooku tedy, bohužel, neznamená investici na věky. Brzy přijdou nové, modernější hry. A ty budou vyžadovat nové, modernější počítače.

Neplaťte za nablýskaný vzhled, ale za parametry

Vždy, když kupujete nový počítač, platíte přirozeně za krasavce „ve vůni“. Horší ale je, když pak začne zaostávat v tom, k čemu je určený. Na druhé straně stojí herní počítače, jež jsou repasované herní PC nebo repasované. Nevybalíte si je sice z lesklé krabice, ale jsou nesrovnatelně levnější a za svou cenu výkonnější, ozkoušené a zajeté.

Možná vás napadne ono klasické „nové je nové“. Nové ale nerovná se vždy lepší. Koupíte-li herní repasované notebooky u odborníků, nikoli od neznámého člověka v bazaru, můžete si být jisti, že je disk vyčištěný a všechny funkce pečlivě vyzkoušené – postarali se o to profesionálové, kteří prověřené notebooky posílají dál do života.

Nejlepší je se přesvědčit

Investice do počítače opravdu nejsou zanedbatelné. Není tedy nic jednoduššího, než se s odbornou firmou spojit a nechat si vybrat řešení na míru. Stačí jim sdělit, kolik chcete do stroje investovat, jak často hrajete a jaký typy her preferujete. Člověk na druhé straně vám pak nabídne hned několik alternativ, které by pro vás mohly být ty pravé. A co je největší výhoda? Komunikujte s člověkem, jenž sám hraje a přesně ví, co jaký z počítačů dokáže – testoval je na sobě samém. Ve velkých elektro-domech, kde na celé IT oddělení připadá jeden brigádník a ví o každém produktu něco málo, takové štěstí mít nemusíte.