Objevili jste na půdě staré mince? Opatrně s jejich čištěním

Možná se to stalo i vám – našli jste na půdě nebo získali dědictvím staré mince, jež už mají svoji slávu za sebou, a jejich vzhled tomu odpovídá. Napadlo vás možná, že by stálo za to ocenění mincí a že je proto vyčistíte a jejich zašlý lesk jim vrátíte. Neodborným čištěním jim ale můžete více ublížit než prospět. Ačkoli se to může zdát z pohledu laika nesmyslné, vyčištěním hodnotu mince zpravidla nezvýšíte, spíše naopak. Vedle toho, že ji můžete nenávratně poškodit, můžete ji i zcela znehodnotit. A to by byla velká škoda.

Sběratele láká patina

Čistá a lesklá mince může zaujmout laika, případně numismatického začátečníka. Profesionály z této oblasti ale zláká mnohem více mince, která si drží náležitou patinu. Ocenění mincí, respektive jejich stáří a případná přirozená zachovalost – to je to, co z každé mince vytváří unikát. Reliéf mince by sice měl zůstat čitelný, neměli byste ho ale nijak drhnout, nedej bože čistit chemickými prostředky.

Přece čistíte doma? Držte se těchto rad:

V první řadě vylučte, že by se mohlo jednat o minci v kvalitě proof. Zde znamená veškeré čištění nezvratné zničení mince. Máte-li nové mince v obalu, nevyndávejte je z něj – jen tak je ochráníte před prachem a vlhkem. Vezmete-li si na pomoc vodu, postupujte opatrně. Pomůže vám malý štěteček a jemný hadřík, kterým mince vysušíte. V případě, že čistá voda dostatečně nezafunguje, zkuste do ní mince ponořit a nechat je nějakou chvíli odmočit. neuchylujte se k neodbornému čištění saponáty. Vaše snažení by mělo končit maximálně jemným koncentrátem mýdla a vody. I přes tuto jemnou „lázeň“ je nakonec vždy třeba minci dobře opláchnout a především dokonale vysušit. Na místě je použít hadřík s jemnou strukturou, nebo sáhnout po fénu. Uvidíte, že cena zlata okamžitě poroste.

Specifické čištění zlatých mincí

Zlaté mince, ačkoli jsou velmi odolné proti korozi, mohou obsahovat příměsi různých kovů. Proto se na nich mohou objevit menší či větší červené skvrny. Tato červená rez ale není nežádoucí. Je naopak považována za jeden ze znaků pravosti a stáří mince. Proto se v takovýchto případech do čištění nepouštějte a nechte vše na posouzení odborného numismatika. Také pro Slovensko existuje řada expertů, již vám pomohou, protože se dlouhodobě o výkup zlata a mince zajímají.