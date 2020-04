Bezpečnostní dveře pro ochranu majetku i osob

Každým rokem, zejména pak v době dovolených, se rapidně zvedá počet vloupání do rodinných domů i bytů. Jen si to představte, loupeže i v panelových domech a bytovkách! Alarmující číslo můžete snížit kvalitním zajištěním svého domova. Vsaďte na klíčovou ochranu v podobě bezpečnostních dveří a uvidíte, že si na vás zloděj jen tak nepřijde.

Výrobce s třicetiletou tradicí

Český výrobce představuje vchodové dveře pro byty i rodinné domy navržené tak, aby poskytly maximální ochranu a jištění. Každá budova vyžaduje individuální řešení, s tím vám pomůže český výrobce dveří s dlouholetou tradicí a silným postavením na českém trhu. Kromě bezpečnostních dveří vyniká zámečnickými službami. Bezpečnostní dveře do bytu můžete vybírat podle designu i možností, protože staré zástavby a památkářské oblasti disponují určitou limitací. Velmi moderní jsou bezfalcové dveře se skrytými zárubněmi a skrytými panty. Na první pohled vám učaruje stylový design a důraz kladený na detail. Kdo hledá bezpečnostní dveře do sklepa, kde schovává kola a sezónní vybavení pro celou rodinu, bude nadšený z certifikovaných dveří se speciálními bezpečnostními prvky. A jestliže nechcete měnit celé dveře a výměna dveří podléhá možnostem starší zástavby, nabízí se varianta renovace dveří.

Bezpečný domov = klidný spánek

Bezpečnostní dveře do domu slibují vynikající tepelně izolační vlastnosti, 19 jisticích bodů a protipožární odolnost. Patří do třetí bezpečnostní třídy a vsadíte-li na luxusní modely od známého českého výrobce, získáte záruku až dvacet let. Samozřejmostí je nadčasový design i využití špičkových materiálů. Konečně budete mít klidné spaní na dovolené a nebude vás čekat po návratu domů nepříjemné zjištění. Nákupem opravdu vysoce bezpečnostních dveří navíc zvyšujete hodnotu své nemovitosti, a to se vyplatí, nemyslíte?