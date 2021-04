Správné stolování pozvedne večeři o úroveň výše

Fascinují vás dokonalé večeře, které kromě perfektně vyrovnaného servisu doprovází řada doplňků, jako je srovnaný příbor, ubrousky, dokonale nasměrované skleničky a správně použité jednotlivé kusy servisu? Etiketa příboru je velmi zajímavá a je dobré se s ní seznámit již v útlém věku. Tak jako děti začínají se lžící, udělejte první změny v jejím používání také vy. Nemusíte zrovna pročítat rozsáhlou literaturu, abyste se naučili základy správného držení a používání příboru. Stačí pamatovat na jednoduché triky a u stolování působit noblesně. Přinášíme vám pár tipů, ale daleko více se dozvíte na webu https://www.dokuchynky.cz/.

Pravidlo tužky

Tak jako se malé děti učí držet tužku a používat ji, tak se seznamují se správnou technikou držení lžíce. U dětí často maminky používají hravá přirovnání, že například přiletí letadlo do hangáru. Je to především proto, aby děti neodmítaly stravu, pořádně zeširoka otevřely ústa a kašičky, omáčky nebo těstoviny neskončily všude okolo.

Lžíce se drží stejně jako tužka. Její střenka prochází mezi palcem a protilehlými prsty, položená je mezi největšími klouby palce a ukazováku, kde odpočívá. Myslete na to, až ji znovu použijete. Rozhodně upusťte od myšlenky, že je třeba ústa otevírat co nejvíce, naopak lžíce by se měla vkládat do úst kolmo tak, abyste nemuseli svým sousedům u stolu ukazovat všechny plomby a stejně tak si nevhodně nepomáhali srkáním.

Etiketa příboru jako součást denní rutiny

Čím dříve si osvojíte základy etiky, tím rychleji do svého běžného stolování zapojíte mnoho detailů, s nimiž získá večeře s přáteli či rodinný oběd zcela nový rozměr. Oproti lžíce se vidlička a nůž drží jinak. Vidlička se drží shora tak, že se její střenka opírá tupým koncem a vnitřek dlaně a ukazováček leží shora na konci střenky. Tato varianta je ideální rovněž pro nůž. Mnoho z nás přitom drží příbor tak, že konce střenky míří z dlaní ven, což není vůbec elegantní varianta. Úchop zespod vám nenabízí dostatek síly ani jistotu ovládání zmiňovaného příboru. Ve výsledku tak můžete udělat při špatném držení více škody než užitku, protože nebudete mít zcela pod kontrolou obsah talíře a tužší maso tak snadno skončí mimo talíř. Začněte drobnými úpravami a myslete též na své postavení horní poloviny těla. Seďte rovně, nehrbte se a lokty držte ve správné úrovni tak, aby byl střed těla pevný a stabilní.