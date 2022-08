Parkování u letiště v Praze

Letadlem se dostanete do celého světa za poměrně krátký čas. Možná právě nyní řešíte, co uděláte se svým automobilem, když vás čeká cesta do Prahy na letiště, odkud se potřebujete dostat do ciziny. Řešením je levné parkování.

Na letiště vlastním vozem

Pokud bydlíte na vzdálenějším místě od našeho hlavního města, potom se budete muset rozhodovat, jak se tam co nejlépe dostat. Pochopitelně je velmi pohodlné se k letišti dostat vlastním vozidlem, ale pak nastává otázka, kde bezpečně zaparkovat, aby vám během doby dovolené či pracovní cesty auto nikdo neponičil a neodcizil? Parkoviště u letiště Praha má k dispozici dvě stovky parkovacích míst, a to s nejlepšími sazbami v uvedené lokalitě. Vaše auta budou čekat v prostorném areálu, který je vybaven osvětlením a kamerovým systémem. O bezpečnost je tedy dobře postaráno a vy můžete bez obav odletět za svými pracovními povinnostmi nebo za zábavou do vysněné dovolenkové destinace. Tento servis funguje nepřetržitě, dokonce i v době státních svátků.

Rezervace parkování u letiště

Rezervaci uskutečníte velice jednoduše. Najdete si objednávkový systém, kde učiníte záznam alespoň dvě hodiny předem. Pokud vám zbývá pouze kratší čas, lze rezervovat parkoviště také hodinu předem, ale jen telefonicky. Operátor vás navede na parkoviště a máte možnost sledovat poutače u příjezdové cesty. V době rezervovaného termínu na vás počká řidič na letišti. Top parking vám zajistí transfer na letiště a v době příletu zase zpátky na parkoviště. Cesta k terminálům zabere přibližně pět minut. Obdržíte potvrzení o zaparkování vozu a parkovné zaplatíte během příjezdu na parkoviště. Platby se přijímají jenom v hotovosti. Jestliže máte zájem o dlouhodobé parkování, ceny budou stanoveny individuálně, jinak je ceník k dispozici na webových stránkách. Počítá se každý započatý den.