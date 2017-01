Co jsou tonery a co cartridge? Víme, jakou náplň si koupit

Tiskárna je v souvislosti s domácnostmi něčím zcela běžným. A to hlavně díky příznivým cenám, které jsou s nimi spojeny. Pokud se na klasickou tiskárnu podíváme, je třeba říci, že se neobejde bez náplně. A těmi mohou být jak tonery, tak cartridge. Podle čeho vybrat správnou možnost? Tedy například kvalitní tonery Samsung, nebo cartridge od stejné značky? Je to dáno typem tiskárny a také tím, v jaké formě využívá samotné barvy. Může se jednat buď o barevný sypký prášek, nebo se může jednat o klasický barevný inkoust.

Kdy potřebujete cartridge?

Nejprve se podívejme na tento konkrétní příklad, který je spojený se situací, kdy máte tiskárnu, kterou označujeme jako inkoustovou. Její princip je jednoduchý. Uvnitř ní je náplň, která vstřikuje inkoust na papír a tím tiskne. Je tedy jasné, že když vám barva dojde, neobejdete se bez kvalitní nové cartridge. Pokud vybíráte tu pravou, není u řady tiskáren problém, když koupíte přesně jenom tu barvu, která vám chybí. A na co hledět dále? Je to určitě:

Kompatibilita s vaší tiskárnou

Kapacita náplně – množství inkoustu

Cena

Kdy je třeba toner?

Bez něho se neobejde žádný majitel laserové tiskárny. U ní je princip tisku jiný. Na papír je nejprve sypán černý nebo barevný prášek, který je působením tepla do papíru doslova vpálen. Tímto způsobem následně získáte vytištěný dokument. A když dojde barva? Podle typu tiskárny koupíte novou. Může se jednat třeba o toner Q2612A. Samozřejmě vybrat lze podle stejných parametrů, jako jsme popsali výše. Na co jsme zatím neupozornili, to je také otázka toho, zda zvolíte originální variantu, nebo kompatibilní. Druhou nevyrábí přímo originální výrobce, a tak je levnější, a přitom nabídne shodnou kvalitu, stejně jako dokáže nabídnout také bezproblémovou kompatibilitu s tiskárnou. Ať už jde o jakéhokoliv výrobce, nebo jakýkoliv konkrétní typ.

