Jak prodloužit životnost respirátoru

Sotva jsme se stačili v létě volně nadechnout, už se na nás valí další vlna koronavirové pandemie. Jak je patrné, covidu-19 se hned tak nezbavíme. Zřejmě i z toho důvodu, že je doposud malá proočkovanost obyvatelstva. Doplňte proto své zásoby respirátorů. Víte, jak to zařídit, abyste je mohli používat několikrát za sebou, a nepoužívat každý den nový?

Respirátor do každé rodiny

Už druhým rokem jsou respirátory nezbytnou výbavou každé domácnosti. Do doby, než covid-19 vtrhnul i do České republiky, nosili ochranu úst jen pracovníci v silně znečištěném prostředí a pochopitelně nemocniční personál. Ještě nedávno jsme vůbec nevěděli, co znamenají zkratky FFP3 nebo FFP2. A nyní vám už hodně lidí zcela bezchybně dá odpověď, že se jedná o třídy respirátorů, jež se od sebe liší procentem zadržených virů. Zatímco respirátory FFP2 zadrží 95 procent, ty s označením FFP3 až 99 procent.

Pasterujte

Nevýhodou respirátorů třídy FFP2 bez výdechového ventilu je to, že jsou určené jen na jedno použití. Nosit by se tudíž měly maximálně 24 hodin a pak putovat do koše. Jejich životnost se ale dá celkem jednoduše prodloužit pasterací v troubě při teplotě 60 až 70 ° po dobu asi půl hodiny. Je však třeba počítat s tím, že účinnost tímto respirátoru klesá. Na druhou stranu tímto způsobem lze ušetřit alespoň částečně nějaké finance a za ně si nakoupit antigenní testy.

Mohu nosit čínský respirátor

Na trhu se objevují i respirátory s označením KN95. Jsou vyrobené v Číně a neprošly evropský schvalovacím řízením. Je tedy dost možné, že mohou vykazovat jiné vlastnosti než respirátory Evropskou unií schválené. Neznamená to, že bychom je neměli nosit, když už jsme si je pořídili a máme jich doma plný šuplík. Je ale asi lepší vsadit na českou kvalitu. Značka GOOD MASK vyrábí respirátory kompletně v tuzemsku a z českých materiálů.