Ostrava a prodej nebytových prostor – tradiční bydlení vám nevyhovuje? Pořiďte si komerční nemovitost, kterou si upravíte dle vašich představ!

Ostrava a prodej nebytových prostor – právě na toto téma se dnes podíváme a to z poněkud jiného úhlu. Zaměříme se na věc očima někoho, komu klasické bydlení příliš nevyhovuje a rád by si pořídil poněkud netradiční domov. Stala se pro vás Ostrava srdeční záležitostí a chcete zde trvale žít? Byt v paneláku či v typické novostavbě vám nic neříká? Rodinný dům, který by odpovídal vašim představám, jste ve městě neobjevili? Projděte si nabídku nebytových prostor, které byly až doposud využívány ke komerčním účelům. Jejich přestavbou lze totiž nezřídka uskutečnit sny, které se s běžnou realitou soudobého rezidenčního bydlení v mnohém rozcházejí. Máte-li tvůrčího ducha, může výsledek stát za to. V ideálním případě lze původní nemovitost přetvořit jen zčásti a bydlet i podnikat pak budete pod jednou střechou.

Ostrava – prodej nebytových prostor a vaše příležitost

Nejprve přiznejme, že nabídka komerčních nemovitostí určených k prodeji není v Ostravě a ani v bezprostředním dosahu města nijak rozsáhlá. Na realitních portálech obvykle naleznete pouze několik desítek inzerátů tohoto typu. Přesto lze čas od času narazit na velmi zajímavou stavbu, která by pro uskutečnění vašich záměrů mohla být ideální. Některé z prodávaných nemovitostí skýtají skvělou příležitost k přestavbě na netradiční bydlení, v jiných lze po adekvátních úpravách skloubit soukromý život s byznysem. Přeměna nevyužívaných komerčních prostor na obytné je dnes čím dál běžnější cestou, jak si opatřit zcela unikátní místo k životu. Než ale dáte před koupí klasického bytu či domu přednost variantě, kdy si pořídíte nějakou výrobní halu, sklad nebo třeba kancelářskou budovu, dobře zvažte vaše reálné možnosti i potřeby.

Vše pečlivě zvažte!

Před tím, než se začnete rozhlížet po nabídkách realitních kanceláří, promyslete si několik zásadních věcí. Poradíte si s podobnou rekonstrukcí alespoň zčásti sami nebo budete nuceni vše od A až do Z zadat profesionálům? Najdete využití pro 100, 200 či dokonce pro 400 metrů čtverečních budoucí obytné plochy? A co finanční stránka? Máte dostatek prostředků nebo se neobejdete bez půjčky? Přinejmenším na tyto otázky byste měli znát uspokojivou odpověď dříve, než se definitivně rozhodnete! A nejen to. Chcete-li si kromě bydlení vybudovat rovněž prostory pro váš byznys, musíte svůj výběr do jisté míry podřídit také tomuto záměru. Jde především o to, jaké povahy je vaše podnikání. Chcete dílnu, obchod nebo vám postačí oddělená kancelář? Měli byste si také udělat jasno v tom, co byznys „provozovaný doma“ vlastně obnáší. Vždy je zkrátka lepší vše alespoň do určité míry promyslet předem a nevrhnout se bezhlavě do pořízení nemovitosti jen proto, že se vám líbí a že je zrovna k mání.

Ukázka z nabídky nebytových prostor v Ostravě (11/2021)

Lokalita Původní účel Užitná plocha (m2) Cena (Kč) Radvanice Výrobní hala 390 5 360 000 Moravská Ostrava Obchodní prostor 430 13 000 000 Vítkovice Obchod + byt 82 4 890 000 Nová Ves Restaurace, kanceláře 642 12 000 000

Za co budete nakupovat?

Finanční stránka věci může při dnešních cenách nemovitostí a stavebních prací představovat poměrně velký problém. Samozřejmě záleží i na tom, zda si pořídíte pouze menší nebytový prostor, který je součástí obytného domu nebo zda se rozhodnete koupit a přebudovat nějakou větší výrobní halu. Věděli jste, že řadu zajímavých nemovitostí právě rozprodává Česká pošta? Domy, obchodní prostory, kanceláře nebo garáže. Třeba si vyberete něco právě z její nabídky. Ale zpět k financím! Jak to celé zaplatit, pokud jsou vaše možnosti omezené? Odpověď byste rozhodně měli znát předem! Jestliže vám nemohou nebo snad nechtějí pomoci příbuzní ani přátelé, zbývá jedině nějaká oficiální půjčka. Bohužel pro vás není možné na koupi nebytového prostoru využít klasickou hypotéku. Ta je totiž určena výhradně k financování „normálního“ bydlení. Ale hlavu vzhůru! Existuje ještě tzv. hypotéka americká. Počítejte však s tím, že budete nuceni dát do zástavy nějakou vlastní nemovitost. Žádnou nemáte? Pak už se nabízí jedině neúčelový spotřebitelský úvěr, který však bývá dražší.

Hypotéka na rekonstrukci ve výši 100 %

Jestliže jste vyřešili otázku, z čeho zaplatíte pořízení vyhlédnuté nemovitosti, budete si ještě muset opatřit peníze na její přebudování. Tady můžete mít naopak celkem štěstí, protože na rekonstrukci nebytových prostor lze klasický účelový hypoteční úvěr bez problému použít. Ve většině bank vám pravděpodobně navrhnout, abyste si půjčili celý obnos, který budete potřebovat, tedy 100 % prostředků nutných ke kompletní rekonstrukci. Budete však potřebovat potvrzení, že lze u dané budovy skutečně provést změnu z nebytových prostor na bytové, tedy že je možné uskutečnit tzv. rekolaudaci.

Chce to odvahu

Pustit se do něčeho takového, jako je kompletní přestavba komerční nemovitosti na obytnou, to vyžaduje nejen dostatek peněz, ale také určitou míru tvůrčí představivosti a v neposlední řadě rovněž odvahu. Hodně odvahy! Výsledek však může stát za to. Existuje mnoho dobrých příkladů, kdy se podobný záměr skvěle vydařil a z nevyužitého či dokonce chátrajícího objektu se stalo plně funkční, příjemné a navíc velmi originální místo k životu. Možná se vám to také podaří.

Chcete pouze nové bydlení nebo budete doma provozovat také nějaký byznys? A máte solidní úspory nebo se bez půjčky neobejdete?