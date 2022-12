Webkamera v Jizerských horách vám ukáže, kde je sníh

Jizerské hory ležící na severu Čech patří mezi vyhledávané turistické cíle a to prakticky po celý rok. Aktuálně v zimě jsou Jizerské hory oblíbenou cílovou destinací lyžařů, běžkařů a dalších milovníků sněhových hrátek. Najdete tady celou řadu udržovaných sjezdovek včetně vleků určených pro nejmenší. A pokud chcete vědět, jaká je aktuální situace nejen se sněhem, vsaďte na online kamery Jizerské hory, díky nimž budete vždy v obraze.

Nejvyhledávanější lyžařské oblasti

Kamery online vás přenesou do různých oblastí po celých Jizerských horách. Krásná webkamera je například v osadě Jizerka a nabízí impozantní pohledy do okolní krajiny. Hodláte-li vyrazit do skiareálu Paseky nad Jizerou v Libereckém kraji, pak si můžete prohlédnout kameru zabírající celou délku sjezdové tratě. Další webkamery Jizerské hory zabírají například Maxiland – dětskou sjezdovku pro nejmenší lyžaře na úpatí hory Ještěd nebo snowpark Smržovka s pohledem navíc na město. Mezi nejvyhledávanější turistická místa patří bezesporu Bedřichov. Ani tady nechybí kvalitní zázemí pro lyžaře. Každoročně se tady pořádá Jizerská 50 a další sportovní akce. Kamera v Bedřichově snímá parkoviště, díky čemuž si můžete prohlédnout situaci a vytíženost parkování předem. V Bedřichově rozhodně nesmíte vynechat též návštěvu kostela sv. Antonína Paduánského. I tady je kvalitní online kamera nabízející pohled z ptačí perspektivy. Jizerské hory se pyšní rovněž rozhlednou Štěpánka, z níž se vám naskytnou jedny z nejkrásnějších výhledů krajinou. Zdejší webová kamera přímo z rozhledny je v provozu celoročně a za jakéhokoliv počasí.

Proč sledovat webkamery?

Webkamera vám může ušetřit spoustu času a případného zklamání, například při nepříznivém počasí. Vyplatí se je sledovat také v případě, že se chystáte na nějakou událost a chcete vědět, jaká je situace s návštěvností nebo obsazeností vozidel. Jizerské hory stojí za několikadenní výlet kdykoliv během roku a určitě nic nepokazíte, když se na svou cestu pořádně připravíte.