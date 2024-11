Jaké by měl mít kuchař oblečení?

Existuje celá řada profesí, které nemusí mít na pracovišti žádné speciální oblečení. Vystačí si pouze s tím, co mají doma.

Na druhou stranu je však mnoho typů povolání, kde je tomu naopak. Do této kategorie se řadí i kuchaři. Co by měl mít správný kuchař při práci pokaždé na sobě?

Rondon je základ

Mnoho kuchařů chodí v práci v tričku či mikině. I tímto způsobem se dá vařit, nicméně mnohem rozumnější je pořídit si kuchařský rondon. Na rozdíl od běžných svršků je totiž vytvořen pro práci ve specifickém prostředí kuchyně, kde bývá často velké teplo a člověk se snadno může poranit.

Rondony jsou totiž nejen velmi slušivé, ale zároveň i docela protektivní. Vyrábí se z tkanin, které fungují i jako ochrana proti zranění. Nejedná se samozřejmě o žádnou alternativu k neprůstřelné vestě, nicméně dobrý rondon může zmírnit následky zranění o několik desítek procent oproti běžnému bavlněnému tričku.

Pasující kalhoty

Profesionální kuchař by se samozřejmě neměl procházet po svém pracovišti jen v trenýrkách. Z toho důvodu existují kuchařské kalhoty. I ty, stejně jako rondon, mají svého nositele chránit proti případnému poranění.

Kalhoty by měly kuchaři dokonale sedět, a proto se doporučuje si je neobjednávat jen tak přes internet, ale koupit si je v kamenném prodejně. Tam si je totiž může předem vyzkoušet. Kalhoty do kuchyně jsou vybaveny několika kapsami a krom jiného jsou i příjemně prodyšné.

Zdobná čepice

Mezi typické kuchařské oblečení se dá zařadit i čepice. Tato pokrývka hlavy má celou řadu podob. Asi nejznámější jsou komínové typy, jež mají v první řadě za úkol kuchaře a jeho provoz reprezentovat.

Dnes se však již v profesionálních kuchyních tak často nenosí, jelikož nejsou zase tak praktické. Mnohem větší zájem je o kuchařské čepice ve formě baretu či lodičky. I tyto typy jsou docela stylové, avšak jejich hlavním úkolem je zabránit vlasům v padání do jídla.