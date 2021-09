Na co se zaměřit při výběru školního batohu

Na školu většinou vzpomínáme s úsměvem, i když v době, kdy jsme do ní chodili, jsme si ze všeho nejvíc přáli ji mít už za sebou. Co nikomu ze školních let nechybí, jsou těžké neforemné tašky, ze kterých bolela záda. Dnešní batohy do školy jsou mnohem šetrnější, je ale potřeba si dobře vybrat. Na co si dát pozor?

Rozložení váhy

Do školy musí děti nosit každý den mnoho věcí, od učebnic a sešitů až po penál a další školní pomůcky, bez kterých se při výuce neobejdou. Některé podklady a studijní materiály už jsou v elektronické podobě, přesto ale školní batoh může vážit až několik kilogramů. Tuto zátěž nosí děti každá den na cestě do školy i ze školy, a pokud není batoh kvalitní, můžou se časem objevit i zdravotní nepříjemnosti. Už děti ve věku mezi šesti až osmi lety mívají problémy se špatným držením těla a objevují se u nich bolesti zad i hlavy. Výběr kvalitního batohu do školy je tak důležitý pro zdravá záda v dětství i dospělosti. Batoh musí mít ergonomicky tvarovaná záda, být lehký, dobře sedět v klidu i při chůzi, chybět nesmí široké ramenní popruhy s možností nastavení. Materiál musí být pevný, aby vydržel veškeré zacházení malých školáků i výkyvy počasí, a zapomínat bychom neměli ani na bezpečnost, tedy reflexní prvky.

Pozorování pro jistotu

Někdy nám třeba děti neřeknou, že je něco bolí, abychom je nějak neomezili. Časté je to třeba u prvňáčků, kteří se do školy těší a jsou v ní rády, a mají tak pochopitelný strach, že pokud přiznají bolest, nebudou do školy smět chodit. Své děti proto musíme i pozorovat, jak chodí, zda se nekřiví, a také je naučit, že batoh do školy se nosí na obou ramenou a ne jen přes jedno. V tomto jim občas my, dospělí, jdeme špatným příkladem, protože sami jsme zvyklí vše jen přehodit přes rameno, od tašky na notebook až po sportovní batoh na rodinném výletě.

Správně vybraný batoh nezpůsobuje bolesti zad, naopak pomáhá správnému vývoji a nijak neomezuje v pohybu.