Pravidelný pohyb vám zlepší imunitu

V létě si nachlazení nebo kašel uženeme maximálně při prochladnutí, třeba na vodě nebo když nás zastihne nepřipravené bouřka. S příchodem podzimu se však přidá i chladnější počasí, proto bychom se měli snažit mít silnou imunitu. Tu pomáhá zlepšit i pravidelné cvičení.

Zlepšení kondice i imunity

Všichni to známe nazpaměť, ale tak nějak na to zapomínáme. Dostatek spánku a odpočinku, vitamíny, zdravá strava a pohyb zajistí, že naše tělo je zdravé, odolné a funguje tak, jak má. Přes léto jsme se sportu věnovali častěji než jindy a zlepšila se nám kondička, je proto mnohem snazší v pohybových aktivitách pokračovat i na podzim. Nemusíme se ale hned snažit uběhnout maraton nebo se stát rekordmanem v bench pressu, na pohyb musíme své tělo nejdříve nechat zvyknout. Přehnaný začátek by naopak byl pro naše tělo velmi náročný a stál by mnoho sil. Důležité je si zvyknout na pravidelnost, což se dobře dodrží i v domácích podmínkách. Projet se na rotopedu nebo si zacvičit jógu můžete kdykoli, ideální je si ale na cvičení vymezit svůj čas v době, která vám vyhovuje.

Cvičení doma

Pokud se vám nechce chodit do posilovny mezi ostatní lidi a nebo ji nestíháte kvůli svým povinnostem, je domácí fitness skvělou volbou. Budete se udržovat v dobré kondici a zároveň tak pomáhat i obranyschopnosti svého těla. Navíc jste v pohodlí a bezpečí domova, což je v dnešní době pro mnoho lidí velké plus. Pak už záleží na vás, jaké vybavení si domů pořídíte. I na malém prostoru si můžete vyzkoušet náročné cviky a využít jednoruční činky, které jsou skladné a zaberou jen minimum místa. Hodit se vám bude i posilovací guma nebo oblíbené kettlebells. Když ale máte prostoru dostatek, popřemýšlejte o posilovací lavici nebo běžeckém trenažéru.

Nezapomínejte na protažení a uvolnění svalů, aby nedošlo ke zbytečnému zranění, a také vyváženou stravu s dostatkem vitamínů. Podzimní plískanice pak vaši imunitu nijak nezaskočí.