Tyrosin: Aminokyselina síly, odolnosti a motivace

Pokud má tyrosin přezdívku, rozhodně není jen jedna. Tyrosin je důležitou aminokyselinou pro další látky a procesy lidského těla. Zajišťuje bezpečnost našeho organismu, dodává nám energii, posiluje štítnou žlázu anebo zlepšuje stav naší pokožky. Tyrosin je neviditelnou aminokyselinou s nepostradatelnými účinky.

Všichni asi známe citát „zdraví a sílu najdeš v sýru.“ Hledat zdraví a sílu můžeme také v tyrosinu neboli neesenciální aminokyselině, jejíž účinky mnohé z nás překvapí. Tyrosin má se sýrem mnoho společného. Svůj název odvozuje z řeckého slova „tyri“, což v překladu znamená sýr. A proč zrovna sýr? Protože v sýru byla tato aminokyselina objevena.

Tyrosin je jednou ze základních dvaadvaceti aminokyselin podílejících se na tvorbě bílkovin.

Jak jsme si již uvedli výše, tak se jedná o neesenciální aminokyselinu, což znamená, že si ji naše tělo umí vytvořit samo. Ovšem i v případě potřeby velkého množství tyrosinu, třeba při sportu, můžeme tyrosin našemu tělu dodat v přírodní podobě, nebo také prostřednictvím potravinových doplňků. Přírodní zdroje tyrosinu najdeme například v drůbežím mase, rybách, mléčných produktech, mladém ječmeni, chlorella pyrenoidose, v luštěninách, rostlinných semenech nebo výrobcích ze sóji.

Proč je tyrosin tak zajímavý?

Tyrosin se stává všestrannou aminokyselinou hned z několika důvodů. Jedním z nich je například to, že tvoří prekruzor dalším důležitým látkám a sloučeninám. Ve zkratce bychom mohli říci, že je látkou, bez níž by nebyla možná chemická reakce a vznik dalších jiných sloučenin. Nebudeme vás dále napínat… bez tyrosinu by nemohly vzniknout dopamin, adrenalin nebo noradrenalin.

Adrenalin a noradrenalin jsou nazývány také stresovými nebo poplachovými hormony. Díky jejich reakci, tedy například zvyšující se tepové a dechové frekvenci, rostoucímu krevnímu tlaku nebo pocení dochází k reakcím našeho organismu na stresové a nebezpečné situace, které nám mnohdy mohou zachránit život. Mobilizace energie našeho těla je v těchto chvílích tou nejdůležitější činností.

Vraťme se zpět k tyrosinu.

Ten se taktéž podílí na vzniku hormonů štítné žlázy, které stimulují náš bazální metabolismus neboli energetický výdej našeho těla v klidovém režimu. Tento proces můžeme využít i při hubnutí, a proto je tyrosin oblíben i při redukčních dietách jako součást nejrůznějších potravinových doplňků.

Další zajímavostí je fakt, že tyrosin se podílí na vzniku melaninu. O melaninu jste také určitě slyšeli. Jde o kožní pigment vyskytující se nejenom v kůži, ale také ve vlasech, nebo v sítnici. Díky melaninu jsme chráněni před poškozením UV zářením, a tím pádem i před tvorbou volných radikálů způsobujících například rakovinu.

V neposlední řadě musíme zmínit i to, že tyrosin se v posledních letech, někdy v kombinaci s dalšími aminokyselinami, využívá jako spalovač tuků. Činnost stresových a poplachových hormonů se v tomto případě nepoužívá k reakci před nebezpečím, nýbrž jako podpora efektivního cvičení, sportování a spalování tuků.

Díky vlastnostem dopaminu, adrenalinu a noradrenalinu dokáže tyrosin prodloužit fyzickou výkonnost, udržet naši pozornost nebo zlepšit naši motivaci. Synergický neboli spolupůsobící efekt tyrosinu, s dalšími látkami podporujícími spalování tuků, zvyšuje účinnost potravinových doplňků určených sportovcům nebo lidem, kteří chtějí rychleji a efektivněji zhubnout.

A to je jen malý výčet toho, čeho je tyrosin schopný. Dejme šanci této častokrát opovrhované aminokyselině, protože si ji rozhodně zaslouží. A nechcete-li zobat další a další chemické doplňky na rychlé hubnutí, dejte přednost přírodě. Třeba tyrosinu v zelených potravinách.