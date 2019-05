Konopný olej a jeho blahodárné účinky, o kterých jste možná ještě neslyšeli

Znáte všechny účinky konopných olejů? V dnešní uspěchané době málokdo myslí na své zdraví a konzumuje nevyváženou stravu, která postrádá nezbytné vitamíny, minerály a další složky zaručující zdravé fungování všech důležitých orgánů v těle. Za následek pak lze považovat vznik takzvaných civilizačních chorob.

Chtěli byste se cítit celkově lépe a zlepšit své zdraví?

Na následujících řádcích se dozvíte o výrobku, který může pomoci zodpovědět na tuto otázku.

Nejdříve však několik faktů o tomto produktu:

Konopný olej lisovaný z konopných semínek má pozitivní vliv na lidský organismus.

Omega-6 a omega-3 nenasycené mastné kyseliny v tomto oleji jsou ve správném poměru. Tyto důležité látky si tělo nedokáže samo vyrobit, proto je musí přijmout z potravy nebo potravinových doplňků.

Právě tento vyvážený poměr mastných kyselin působí příznivě například na oběhový systém a zdravou funkci kardiovaskulárního systému.

Po přečtení článku získáte odpověď na otázky:

Jaké má olej vlastně výhody?

jaké jsou jeho účinky na zdraví?

V čem je tato superpotravina přínosná pro lidský organismus?

Při jakých zdravotních problémech je přínosné jeho užití?

Konopný olej a jeho výhody

Konopná semena mají skvělé složení, proto je olej tak cenný

Hlavní výhodou je vyrovnaná koncentrace omega nenasycených mastných kyselin

Dalším přínosem je obsah vitamínů A, D a E rozpustných v tucích. Zejména vitamín E, který je důležitým prvkem a napomáhá odstraňovat škodliviny z jater a celkově podporuje ochranu buněk.

Psychotropní látky nejsou v oleji obsaženy, semena totiž obsahují pouze stopové množství THC.

Díky svému složení slouží jako dokonalá náhrada rybího tuku, což ocení nejen vegetariáni, pro které je skvělou alternativou. Ryby dále mohou obsahovat rtuť a jiné jedovaté látky z moře, což není pro zdravý životní styl žádoucí.

Desatero možností jeho využití

Při léčbě, ale i prevenci nádorových onemocnění, akné, srdečních a cévních onemocnění Napomáhá zlepšovat imunitní systém. Přidává se jako hlavní složka do kosmetických přípravků a vlasových balzámů, šampónů a podobně. Pokožkou je velmi dobře vstřebán. Velmi často je součástí masážních olejů. Nejen ženy mohou ocenit jeho příznivý vliv na pleť. Zpomaluje proces stárnutí kůže, zvláčňuje a hydratuje. Pomůže při detoxikaci kůže a vyrovnání barevného tónu pokožky. Vlasy po pravidelné konzumaci jsou lesklejší a pevnější. Napomáhá k výživě mozku právě díky již zmíněně omega-3 mastné kyselině. Během těhotenství je to ideální doplněk stravy z hlediska obsahu kyselin, které ovlivňují vývoj mozku a imunitního systému dítěte již v děloze matky. V kuchyni, zejména ve studené najde také své uplatnění. Pro svou lahodnou oříškovou chuť se výborně hodí třeba do zeleninových salátů a jiných pokrmů. Pozitivně působí jako doplňková metoda terapie při léčbě ekzémů, olej snižuje vysušení pokožky. K léčbě ho také mohou využívat děti, které stále častěji trpí těmito kožními nemocemi, protože nezpůsobuje ve většině případů žádné alergické reakce, takže vhodný i pro nejmenší.

Věděli jste, že:

pouze 1-2 polévkové lžíce kvalitního konopného oleje denně se vyrovnají doporučené denní dávce omega-3 a -6 nenasycených mastných kyselin? Tímto jednoduchým způsobem užívání můžete předcházet vzniku srdečních, cévních onemocnění a dalších onemocnění.

Konopný olej svým složením je opravdu přínosný pro lidské tělo. Pečuje o něj vnitřně i zevně. Vyrábí se v různých formách, takže si vybere každý to, co mu vyhovuje a potřebuje. V první řadě je to však přírodní produkt.

Patříte i vy k lidem, kteří věří přírodě a užíváte tyto či podobné přípravky? Budeme potěšeni, když se podělíte o své zkušenosti a zanecháte svůj názor v komentáři!