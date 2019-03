Zacvičte si s činkami s vlastním textem

Cvičení by se mělo provádět s patřičným elánem a radostí. Co může být víc než správné radovánky z pravidelného pohybu? Vůbec nezáleží na tom, jestli preferujete venkovní prostředí nebo raději zajdete do dobře vybaveného fitness centra. Pokaždé děláte něco dobrého pro sebe, abyste se cítili lépe.

Formování postavy díky posilování

Každý preferuje jiné způsoby, jak si vylepšovat kondici. K vytvarování postavy vám pomůže pravidelné cvičení s činkami. Ženám a mládeži se doporučuje cvičit s jedno až dvou kilovými činkami, muži a starší kluci mohou používat dvou až tří kilové. Kromě zvýšení tělesné zdatnosti si posílíte zádové svaly, hrudníkové, ramenní, bicepsy a stehna. Záleží především na rychlosti pohybů a na počtu opakování. Pokud patříte k začátečníkům, navyšujte počet opakování postupně, nechtějte docílit maxima hned napoprvé. Po každodenním cvičení v rámci delšího období můžete zvolit činky s vyšší váhou, u mužů až do pěti kilogramů.

Osobní styl cvičení

Můžete cvičit krátkou dobu, ale také dlouhodobě. Nic vám nebrání si najít svůj vlastní styl. Vždyť vy jste osobnost, která se dokázala zvednout ze židle a rozhodla se udělat něco pro zdraví. Jasně si dáváte cíle, které chcete zvládnout. A po skončení každého úspěšného cvičebního cyklu se můžete odměnit. Třeba oblíbeným ovocným koláčem, výletem na hrad, novým sportovním dresem či si vyberte personalizované činky, které vám jen tak nikdo nesebere s tím, že jsou jeho. Vezměte do rukou věc, která bude obsahovat váš nápad. Může vás to patřičně povzbudit a vy se dostanete na vrchol vytyčeného cíle mnohem rychleji.

Originální dárky pro nadšence do cvičení

Nezajímáte se o sport, protože váš milovaný protějšek vše odcvičí i za vás? Jistě jste si všimli, že si váš milovaný partner nebo partnerka pořizují nejrůznější pomůcky na cvičení. Běžecké pásy, rotopedy, švihadla, elastické pásy, krokoměry, různě těžké činky a tak dále. Jestliže váháte, čím obdarovat někoho blízkého a nadšeného do sportování, zkuste novou unikátní službu, kdy dostanete činky s vlastním textem. Ano, přesně tak. Individuální podoba činek zcela ve vaší režii, protože vy si zvolíte text, který chcete, aby se napsal na náčiní. Může jít o motto, jméno, přezdívku, něco povzbudivého, vtipného i zamilovaného. Záleží zcela na vás.

Zajímavé texty mohou obsahovat i kotouče na činky, které se dodávají v několika rozměrech otvorů. Lze zvolit i vlastní kotoučový rozměr. Obdržíte pouze kvalitní kotouče pro činkové hřídele. Závaží se zhotovilo pomocí nejmodernější technologie, kde se klade důraz na přesnost, dokonalý povrch s protikorozní úpravou. Dá se tvrdit, že jde o nezničitelné typy v porovnání s pogumovaným závažím. Opatřete je originálním popisem a uvidíte, jak se budete odlišovat od ostatních.

Posilování v domácím prostředí

Dostali jste činky s originálním textem jen pro vás, ale teprve váš čeká první lekce? Dejte si pozor na správné provádění cviků. Zkuste se podívat na ukázková videa, kde si prostudujete dobře provedené způsoby. Také můžete zajít do fitness centra za instruktorem, který vám jistě ochotně vše předvede. Špatné provádění by vám spíše uškodilo než naopak. Činky se drží třemi různými způsoby, čímž se ovlivňuje účinek. Nezáleží na tom, kolik je vám let, když začínáte, pusťte se do toho zvolna a výsledky se po čase jistě dostaví. Základní cviky se nejčastěji dělají ve stoji rozkročném v šíři boků. Postupně zdviháte ruce a připažujete. Dále různými způsoby předpažujete, upažujete, zapažujete a vzpažujete Nezapomínejte na správné dýchání, začněte s výdechem a během pohybu zpátky se nadechněte. Čím více zvládnete, tím bude posilování efektivnější.