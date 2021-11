SEO Plzeň – jak zpeněžit klíčová slova

V tomto díle naší série věnované optimalizaci webů a e-shopů se naučíme používat klíčová slova v náš (nejen) ekonomický prospěch. Je to pojem, o kterém internetoví podnikatelé často hovoří, ale málokdo mu správně rozumí. A to právě v souvislosti s optimalizací zvanou též SEO. Plzeň, její podnikatelé a regionální markeťáci už nemusí slepě důvěřovat externím agenturám, které mají dostat jejich firemní web na přední místa na internetu. Když pochopíte princip SEO copywritingu na bázi klíčových slov, rozeznáte odborníky od podvodníků.

Klíčové slovo – definice a účel

Tento pojem – anglicky též keyword – se vžil pro jednotlivá slova nebo sousloví, která zadáváme do vyhledávače, když potřebujeme najít nějakou informaci na internetu. Po odeslání dotazu nám robot předloží seznam webů, kde klíčové slovo objevil. Většina z nás si pak klikne na několik prvních odkazů, kde si něco koupíme nebo přečteme. Podnikatelé, jejichž weby obsahují klíčová slova, slaví prodejní úspěch. Firmy bez keywords jakoby na internetu neexistovaly. Proto je součástí regionálního SEO pro Plzeň i celorepublikové optimalizace webu pro vyhledávače obohacení textů o klíčová slova.

Textové SEO Plzeň – jak promluvit jazykem robota

Google a Seznam disponují komplikovanými vyhledávacími algoritmy, aby nám uživatelům internetu přinášely opravdu relevantní výsledky. Primárně reagují na zadaná klíčová slova, ale všímají si též jejich četnosti na konkrétní stránce a rozložení v ploše textu. Dokáží rozpoznat i významově podobné slovní obraty – synonyma. Za těchto podmínek nesmí kvalitní textové SEO pro plzeňské weby postrádat čtivost a informační hodnotu. Pokud vám copywriter dodá obsahově prázdný blábol, kde se pořád dokola opakuje jedno a totéž klíčové slovo, žádejte nápravu. Nejenže tak nemluví lidé, ale dokonce ani roboti.

Odkud se berou keywords pro SEO Plzeň

Majitel eshopu si klíčová slova zjišťovat asi nebude, ale měl by laicky rozumět, jak na ně přijdou specialisté, které platí. Keywords jsou výstupem analýzy klíčových slov. Experti během ní používají internetové pomůcky – třeba Plánovač klíčových slov od Googlu, Návrh klíčových slov od Seznamu a našeptávače. Jakmile nashromáždí lidmi nejvíce zadávaná keywords, konkretizují je pro potřeby vaší nabídky. Pokud například čepujete nepasterované pivo přímo ze sudu, nemá smysl lákat na něj zákazníky z jižních Čech. Sice by se napili rádi, jenže “živé” pivo není možné podobně jako burčák zasílat poštou v pet lahvi. To znamená, že čistě lokální služby a produkty musí specifikovat textové SEO jen pro Plzeň. Díky tomu se pak vaše pivní nabídka zobrazí místním a případným turistům, kteří ochutnají buď přímo u vás nebo jim natočíte s sebou do džbánku.

Klíčová slova ze SEO Plzeň se hodí i v dalším marketingu

Investice do profesionální analýzy klíčových slov se internetovému obchodníkovi mnohonásobně vrátí. Finanční přínos keywords v e-shopu už jsme si vysvětlili. Dají se však uplatnit i v jiných formách on-line propagace. Regionální SEO cílené na Plzeň je zužitkuje také při odkazové optimalizace webu – linkbuildingu. Kromě toho se klíčová slova perfektně hodí do sloganů v PPC kampaních. Ty se pak díky nim zobrazují jen potenciálním klientům a reklamní budget padá na úrodnou půdu.

Jak vidíte, dají se keywords zpeněžit na více místech zároveň. Investice do SEO Plzeň nebo do celorepublikové optimalizace komerčního webu tím pádem nejsou vyhozené prostředky. Cílem našeho seriálu je přiblížit vám principy internetového marketingu, abyste ho dokázali využít ke zdaru vašeho on-line podnikání. Tím, že si osvojíte základní pojmy, přestáváte být snadnou kořistí SEO podvodníků. Pokud by vás zajímal nějaký jiný námět z prostředí webové optimalizace, pošlete nám ho přes komentáře.

Velice rádi podle toho vytvoříme další díl o SEO pro laiky.