Podlehli jste už novému boomu barevných kontaktních čoček? Poradíme vám, jak na ně!

Mnoho lidí se narodí s barvou očí, s kterou nejsou v pozdějším věku spokojení. Někdo má dokonce každé oko jinak barevné, ať už pouze nepatrně, nebo výrazně. Proto spousta lidí přemýšlela nad tím, jak jednoduchým a bezbolestným způsobem dosáhnout změny barvy očí – a ideálně jak ji měnit klidně každý den. Řešení se našlo a světlo světa spatřily barevné kontaktní čočky.

Vhodné pro každého

Barevné kontaktní čočky zaznamenávají v poslední době obrovský boom, a to především díky proslavení ze strany celebrit. Dnes je používá stále více lidí, a to jak na každodenní nošení, tak na zvláštní příležitosti. Výhodou totiž je, že si můžete vybrat barevné kontaktní čočky nedioptrické i dioptrické. Byť jsme u běžných kontaktních čoček zvyklí na to, že jsou určeny pro osoby, které mají problémy s očima a potřebují provést korekci zraku, tak v případě těch barevných tomu tak není. Oba typy jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, je ale potřeba dodržovat pravidla, která jsou totožná s těmi platnými u klasických kontaktních čoček. Musíte především dodržovat hygienické zásady, pří nasazování i vyndávání z očí být obezřetní a dávat pozor především na dlouhé nehty. Dále musíte čočky pravidelně a důkladně čistit a uchovávat je v kvalitním roztoku ve speciálním pouzdru.

Snadný výběr

Barevné kontaktní čočky dnes seženete v optice i v různých e-shopech, a to v široké škále odstínů. Můžete si vybrat decentní přirozené barvy, ale i netypické zbarvení či crazy provedení. Pokud se léčíte s nějakou oční vadou, nepotřebujete, aby vám barevné čočky předepisoval lékař, ale musíte si vybrat kontaktní čočky barevné dioptrické, a to s ohledem na počet dioptrií, které potřebujete. Dioptrické barevné čočky se prodávají po jedné, takže si můžete uzpůsobit počet dioptrií zvlášť na levé a zvlášť na pravé oko.

Velkou výhodou barevných kontaktních čoček nedioptrických i dioptrických je to, že zcela překryjí vaši přirozenou barvu, a to díky speciální barevné vrstvě. Tato vrstva ale nepřichází do kontaktu s očima, takže je zcela bezpečná a zdravotně nezávadná.

Barevné kontaktní čočky si tak můžete užívat každý den, nebo si dopřát změnu při nějaké zvláštní události. Rozhodně je vyzkoušejte, výsledný efekt stojí za to.