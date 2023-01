Díky využívání sociálních sítí odvracejí restaurace v těžkých časech krach

V posledních letech procházejí všechny restaurace, bistra i pizzerie náročným obdobím. Když už se vypořádaly s covidem a vyřešily náročné úřední požadavky, přišla vlna neúnosného zdražování energií a surovin na přípravu pokrmů.

Je pravda, že v každé době řeší provozní restaurací jiné problémy. Nicméně roky nedávno minulé byly opravdu náročné. Po chvilkovém zlepšení je zasáhla další rána v podobě zdražování energií. S tím souvisí fakt, že se musela nabízená jídla zákonitě zdražit. Nemluvě o tom, že je nutné zvýšit mzdu zaměstnancům, kteří by si hledali zaměstnání jinde.

Zaměřte se na online prostředí

Udržet původní koncept provozovny je v dnešní době náročné. Mnoho majitelů spoléhá jen na to, že nabízí delikatesní pokrmy, jenomže jim nedělá žádnou reklamu. Už dávno odzvonilo době, kdy byla před restaurací vystavena cedule s denním menu. Zákazníky je třeba upoutat i jinak. Nehledě na to, že žijeme v době sociálních sítí. V tomto ohledu jsou tedy rozumné online objednávky.

Proč mít firemní stránky?

Každý provozovatel restaurace či pizzerie by si měl uvědomit, že bez zajištění firemních stránek to fungovat nebude. Má to hned několik výhod. Na sociálních sítích se pohybuje velké množství uživatelů, s nimiž lze snadno komunikovat. Jedná se tedy o oboustranný sdělovací prostředek, zdroj informací i možnost lukrativní propagace. Když někomu chutná pizza, jednoduše si ji objedná online a nechá si ji přivézt domů.

Kde si zajít na jižní Moravě na pizzu

