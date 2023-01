Jak připravit domácí těstoviny?

Není nad domácí výrobky, a to se týká i těstovin. Možná se vám to zdá složité, když si vybavíte, jak babičky připravovaly nudle nebo když se podíváte, jak v Itálii ručně válí špagety. Ale vždyť dnes máme spoustu pomocníků, kteří nám práci ulehčí. Uvidíte, že to není nic složitého a chuti domácích těstovin se nic nevyrovná.

Kuchyňský robot na těstoviny

Ingredience jsou snadné. Mouka, vejce, trochu soli, tuk (olej). Jenže umíchat, hníst a poté najít velkou plochu na vyválení, to už je pracnější. Dále pak musíte pravidelně nakrájet nudličky. S těmi malými to jde, ale když chcete udělat tagliatelle, to vás bude stát nervy. A klasické kulaté špagety mají specifický postup, kdy se těsto namotá, roztahuje, pak se opět namotá, zase roztahuje, aby vznikly oválné nudle. Je to složité, ne však nemožné. Zmiňovali jsme však ruční práci, s pomocníky do kuchyně dosáhnete zázraků. Určitě se vám bude hodit kuchyňský robot. V něm krásně umícháte těsto. Nebudete mít mouku a kousíčky těsta po sobě i celé kuchyni, vše se připraví v jedné míse.

Kenwood příslušenství do kuchyně

Těsto poté zabalíte do fólie a necháte asi 30 minut uležet v lednici, aby se dobře oddělovalo. Přichází na řadu pomůcky. Je dobré vybírat u prodejce, na kterého nedají dopustit ani profesionálové. Ti by vám doporučili například značku Kenwood, jež nabízí široký výběr pomocníků do kuchyně. Jaké těstoviny budete dělat? Podle toho zvolte nástavec na těstoviny. Například Kenwood příslušenství nabízí velkou variabilitu. S ním vykouzlíte úhledné lasagne, fettuccine, roztomilé mušličky, úžasné špagety, fantastické ravioli, dokonce i bucatini (u nás známé, „děrované“ makaróny). Vyzkoušejte proto domácí těstoviny, kterým se ty z obchodu nevyrovnají. Samozřejmě pak můžete s domácími pomocníky pokračovat i ve výrobě různých omáček.