Nezničitelné hračky pro psy: Ideální dárek na Vánoce

Každý pes, který žije v domácnosti se svou smečkou, tedy lidskou rodinou, má rád své lidi okolo sebe. Jenže v životě nelze se jen věnovat svému zvířecímu kamarádovi, protože je nutné také chodit do práce a děti musejí do školy. Pes tak zůstává sám doma v prázdném bytě. Jak ho zabavit, aby mu dlouhý čas čekání na návrat páníčků rychle uběhl?

Na pobyt o samotě je psa třeba připravit

Dnes jsou na trhu k dostání různé nezničitelné hračky pro psy, které jsou vyvinuté tak, aby si pes s nimi vyhrál a netesknil. Základem všeho je však dobře ráno vyvenčený pes. Proto byste si měli na to před odchodem do práce vyhradit dostatek času. Klidně vstát o hodinu dříve a jít se se psem projít a pořádně ho unavit, aby dopoledne prospal.

Problémem některých psům, kteří čekají na návrat svého pána, je dlouhá chvíle, kterou mohou trávit i ničením věcí okolo sebe. To se pak člověk nestačí divit, co všechno je pes schopný rozkousat. I proto je nutné psa na samotu postupně zvykat, a to nejlépe hned od jeho štěněcího období. Bude vědět, že se nic strašného neděje, když bude v bytě sám.

Zábava pro psy na ukrácení dlouhé chvíle

K ukrácení čekání jsou tu také hračky pro psy, které je zabaví. Některé jsou důmyslně navržené tak, aby v sobě ukrývaly psí dobrotu, ke které není tak jednoduché se dostat. Co se jídla týká, jsou psi dostatečně trpěliví, takže se k ní nakonec určitě dostanou a laskomina bude pro ně odměnou.

S hračkami si vyhrají nejčastěji štěňata, a to zvláště v době, kdy se jim vyměňuje chrup. V té době mají potřebu neustále něco kousat. A aby se nestalo, že vám doma zničí třeba obuv nebo nábytek, je lepší jim pořídit gumovou hračku, jež ledacos vydrží. Ovšem hraví jsou i dospělí psi. A úplně nejlepší je, když si s nimi hraje i jejich pán.

Na výrobu odolných psích hraček bývá použitá termoplastická guma, která je extrémně robustní a dostatečně odolná proti prokousnutí. Tím je zaručena nezničitelnost hračky a její dlouhá životnost. Asi to taky znáte, pokud nabídnete psovi tenisák, že ho svými ostrými zuby během poměrně krátké doby zničí. To se vám s gumovou hračkou nestane.

Hračka pro psy, která plave a je jemná k dásním

Zároveň je hračka jemná na zuby a dásně psa, takže nehrozí jejich poškození. Výhodou je, že hračka plave, tudíž je možné ji s sebou vzít na procházku a nabídnout psímu kamarádovi další zábavu. Gumové hračky se vyrábějí v různých velikostech, aby si s nimi vyhrál opravdu každý pes. Jestli se vašemu domácímu mazlíčkovi líbí, když jeho hračka píská, pak bude rozhodně spokojený i s gumovou nezničitelnou hračkou, jež vydává pískavé zvuky. Pozor si dejte při nákupu, když pískací hračky váš pes rád nemá. I takoví jedinci se najdou a jemu byste radost neudělali. Pro něho se bude hodit třeba frisbee v zářivě růžové barvě, pokud rád aportuje.