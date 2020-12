Pravidlo 80:20 aneb jaká váha je ta správná

Je dokázáno, že ženy s kamarádkami nejčastěji řeší muže a poté hubnutí a diety. Nejvíce je trápí tajemná ideální váha a to, co si pod tímto pojmem představují. Nutno říci, že i někteří současní muži tuto otázku řeší. Všichni řeší to stejné, kolik by měli vážit, aby byla jejich váha ideální. Základem je určitě uvědomit si fakt, že pro každého je optimální váha odlišná. 2 kamarádky si mohou říkat, že by rády vážily pod 50 kg, ale jedna z nich měří téměř 180 cm, druhá pouze 160 cm, jedna z nich má více ženské křivky a druhá spíše chlapeckou postavu. Obě by si tedy měly uvědomit, že nemohou vážit stejně.

Je možné mluvit o ideální váze?

Vysvětlení termínu “ideální váha” neexistuje, protože neexistuje ani ideální váha, mělo by se říkat “optimální váha”, kde si lidé, kteří touží zhubnout, dokáží lépe představit, kolik činí jejich optimální váha. Optimální je rozmezí od – do, který je pro každého jedince jiný. Většinou se jedná o rozdíl mezi 5 až 8 kg, kdy je všechno v pořádku. Takto například 35-letá žena může ideálně vážit mezi 60 až 68 kg a to je její optimální váha. Pro další ženu stejného věku to ale může být například váha 62 až 70 kg apod. Většinou je doporučováno zkonzultovat optimální váhu s odborníkem na výživu nebo si optimální váhu spočítat za pomoci BMI kalkulačky.

BMI kalkulačka

BMI kalkulačka zohledňuje pohlaví jedince, jeho věk, jeho výšku a jeho styl života (aktivní, mírně aktivní, sedavé zaměstnání, vysoká zátěž apod.) a na základě těchto údajů spočítá optimální váhu a definuje, zda se nyní jedinec nachází v normě, v nadváze či podváze. V tabulkách si pak lidé mohou dohledat, jaká by měla být jejich optimální váha.

BMI kalkulačky obvykle přichází s velmi přesným výpočtem, ale i tak je doporučováno konzultovat výživového poradce, který například bude brát v potaz také zdravotní stav osoby, která touží zhubnout.

Hubnutí a strava

Obecně se říká, že stav postavy každého jedince závisí z 80 % na jeho stravování. 80 % je mnoho a proto s hubnutím vždy pomůže pestrý jídelníček a pestrá strava. Mnoho lidí, kteří si udržují krásnou postavu a optimální váhu, razí pravidlo 80:20. Co pravidlo 80:20 znamená? Jedná se o to, že člověk jí z 80 % pouze zdravou a vyváženou stravu a ve 20 % si dovolí také hřešit a dát si i jídlo, které není úplně modelem pestrého jídelníčku.

Dále by si člověk, který ví, že má nějaký ten kilogram navíc, měl hlídat svůj denní příjem a výdej. Pokud chce zhubnout, nesmí být jeho denní příjem kalorií vyšší než jeho výdej. Chce-li člověk zhubnout, musí snížit příjmy nebo zvýšit výdej, jiná cesta neexistuje.

Hubnutí a diety

V posledních letech mnoho lidí, kteří touží zhubnout, slyší na nejrůznější diety a stravovací plány, například: keto dieta, low carb stravování, Whole 30, Dukanova dieta, vegetariánství, veganství apod. Všechny tyto diety a stravovací plány mohou s hubnutím pomoct, ale nejsou dlouhodobě udržitelné.

Je dobré použít tyto možnosti jako tzv. startéry nebo berličky, které pomohou s hubnutím na začátku, nastartují spalování, upraví a opraví zažívání, ale poté je doporučováno pravidla 80:20, kdy člověk z 80 % jí jen zdravě, pestře a vyváženě a ve 20 % může hřešit a dát si i něco nezdravého. Pořád by mělo platit, že jídlo by lidem mělo působit radost, nikoliv starost. Ne nadarmo se říká, že energii a dobrou náladu získávají lidé právě ze zdravé a pestré stravy.

Hubnutí a sport

Lidé, kteří touží zhubnout, často řeší, zda by měli také sportovat. Sport jako takový není nutný pro hubnutí, ale je zdravý a lidskému tělu rozhodně svědčí. Pokud má člověk například sedavé zaměstnání, je nutné, aby měl pohyb někde jinde, i kdyby se jednalo pouze o chůzi a pravidelné rodinné výlety. Chůze a zdravá strava k hubnutí naprosto stačí.

Jak bylo ale řečeno výše, hubnutí je podmíněno rozdílem mezi příjmem a výdejem. Pokud tedy člověk, který se snaží zhubnout přidá na pohybu a pravidelně sportuje, může svých hubnoucích cílů dosáhnout mnohem dříve, než-li člověk, který si hlídá pouze stravování.

Důležitá je informace, že pro každého je optimální váha odlišná, lidé by se neměli srovnávat a základem zdravého a krásného těla je zdravá, pestrá a vyvážená strava. Hubnutí je matematické, kdy je potřeba dodržovat, aby výdej byl vyšší než příjem. Zlaté pravidlo 80:20 může být nejužitečnějším pomocníkem.