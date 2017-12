Nechte vydělávat vaše recenze

Máte rádi nové věci? Stále objevujete nové technologie? Testujte na sobě kosmetické přípravky? Co víc, baví vás dělit se o své zkušenosti a poznatky? Už jste slyšeli o placených recenzích? Děláme to všichni, když si chceme něco pořídit, sháním informace, které nás přesvědčí o správnosti našeho rozhodnutí. Čteme užitečné i velmi neužitečné články, recenze a doporučení, na jejichž základě pak padne konečné rozhodnutí. Největší úspěch mají tzv. reálné recenze, to jsou ty, kterými nás pisatel opravdu obohatí a sdělí nám to, co výrobce, prodejce či manuál nikoli. Chcete se i vy podělit o své zkušenosti s novým mobilem, multifunkčním hrncem, autem či vitamínovým doplňkem, a navíc dostat zaplaceno? Pak čtěte dál.

Výplata každý týden

Za svoji zveřejněnou recenzi dostanete finanční ohodnocení dle počtu jejího zobrazení. Výdělek na internetu tedy ovlivníte jen tím, jak moc užitečná bude vaše recenze, protože to je právě to, díky čemuž si ji třeba i na doporučení zobrazí další a další návštěvníci, což vám generuje víc a víc korunek. Každé pondělí vám pak na učtu přistane plusová částka, z které se můžete radovat. A když si uvědomíte, jak velký je počet internetových uživatelů a že každé zboží má svého kupce, je jasné, že penízky se jen pohrnou. Samozřejmě nečekejte obrovské sumy, ale milé přilepšení prakticky za nic.

Jak to celé funguje?

V podstatě jen stačí, abyste se zaregistrovali na portálu plném zajímavých rad a zkušeností Zkouseno.cz. Od té chvíle každá vaše zde zveřejněná recenze či zkušenost nabyde dalšího rozměru, a to placeného. Nehledejte v tom žádné záludnosti a ani nevymýšlejte, jak na tom nejvíc vydělat. Jedná se o čistě férovou hru založenou na poctivém jednání uživatelů. De facto budete dál dělat to, co vás baví, budete sdílet své zkušenosti, pomůžete jiným s dobrým výběrem zboží a dostanete za to zaplaceno.