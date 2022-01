3 nekonvenční styly, jak nosit pánské tepláky

Jistě jste si všimli, že ve světě módy došlo k revoluci. Svou slávu a místo na výsluní mají tepláky. Ty se dříve spojovali s chudými lidmi a lidmi ulice, dnes je ale nosí i slavné osobnosti. My jsme si pro vás připravili 3 nekonvenční styly, jak tepláky nosit.

Co chcete vyjádřit?

Než se pustíte do nošení tepláků, uvědomte si, co od nich očekáváte, co by měly vyzařovat.

Klíčem je, abyste se cítil svůj a pohodlně. V tomto hrají roli i barvy. Co chcete říct? Jste spíše odvážný, nebo konzervativní?

Červená o vás vypovídá, že jste odvážný, nebojíte se výzev, jste lídr plný energie a máte odvahu. Pokud jste odvážnější typ, určitě oceníte i odvážné barvy, ve kterých vyniknete.

Modrá zase říká, že jste loajální, vše si řádně promyslíte, než jednáte nebo učiníte rozhodnutí. Jste spolehlivý.

Bílá značí intuitivnost a moudrost.

Černá zase naznačuje, že jste spíše konzervativní. Je také symbolem moci.

Samozřejmě, že nemusíte volit pouze jednobarevné tepláky, ale můžete si vybrat i více druhů barevných kombinací. A teď se podívejme na 3 originální styly, jak nosit pánské trendy tepláky.

1. Tepláky a denim

Džínová bunda nebo košile je must have v šatníku každého muže. A kombinace tepláků a džínové košile či bundy je nesmrtelná, ležérní a oblíbená. Nebojte se ani kombinace odvážnějších barev. Co třeba takové černé tepláky, bílé tričko a džínová bunda?

Tepláky s džínovou košilí či bundou můžete nosit kamkoli, záleží jen na tom, jak to nakombinujete. Například sportovní tepláky s džínovou bundou jsou skvělé na venčení psa nebo jen tak na pokec s kamarády. Elegantnější tepláky s džínovou bundou se hodí do města, do klubu, na pivo nebo na party.

2. Tepláky a sako

Kdo by to byl řekl, že jednou budeme moci nosit tepláky. Dříve byly tepláky považovány pouze za domácí oděv a dnes, v kombinaci se sakem, je to outfit do společnosti.

Trendy tepláky a sako je výborná volba, pokud chcete vypadat neformálně, elegantně, vyjádřit své sebevědomí a odvahu. Ukazujete, že se nebojíte kombinovat dva rozdílné módní styly. Touto kombinací dáváte najevo, že se nebojíte výzev. Proč? Protože to, jak děláte jednu věc, ukazuje, jak děláte i ty ostatní.

Tato kombinace je důkazem vaší nebojácnosti, jistoty a sebevědomí.

3. Tepláky a motorkářská bunda

Tato kombinace na první pohled vypadá velmi zvláštně a možná je i těžko představitelná. Kombinovat kůži a tepláky? A nakonec, proč ne? Faktem je, že tato kombinace vypadá super, a to především, pokud zvolíte tepláky typu jogger nebo slim. Velmi dobře bude vypadat kombinace černá – černá, červená – černá nebo černá – bílá, nicméně barvy si zvolte podle svého vkusu.

Rada na závěr

A nakonec jedna důležitá rada. K teplákům si neberte polobotky ani jinou formální obuv. Jistě, tepláky jsou dnes nové džíny a možná se nebojíte divokých kombinací, jenže tohle je velmi za hranicí. Pokud se nechcete ztrapnit a zkazit tak svůj dokonalý outfit, volte raději, tenisky, nazouváky, farm boty či loafery, to je sázka na jistotu. Také vždy dbejte na to, aby byly boty čisté. Přece nechcete vypadat jako balík.