Kde a jak pořídit kryt na mobil s vlastní fotkou

Personalizovat se dá v dnešní době už téměř vše. Výjimkou nejsou ani mobilní telefony. Máte také uloženou svou oblíbenou fotku jako tapetu? Pokaždé, když zapnete telefon, můžete se kochat pohledem na své oblíbené místo, milovanou osobu nebo svého domácího mazlíčka.

Víte ale o tom, že si můžete personalizovat samotný telefon, respektive jeho kryt? Čtěte dál a dozvíte se víc o tom, jak pořídit kryt s vlastní fotkou.

Váš osobitý styl na krytu mobilu

Máte rádi originální design, a nebo si ho dokonce i sami navrhujete? Pak je tu i pro vás skvělá příležitost odlišit se od ostatních. Na mobily se totiž nemusí tisknout jen fotky, ale jakýkoliv motiv. Nejenže díky tomu v záplavě mobilů okamžitě poznáte ten svůj, ale hned budete v očích ostatních o něco zajímavější. A to se přece hodí vždycky, nemyslíte?

Na jaké kryty se tiskne a čím?

Nemusí to být jen pružné obaly, které se dají potisknout, ale také pevné kryty či knížková pouzdra. Nabízí se i velice luxusní obaly a eco-friendly varianty. K potisku se využívají inkousty, které jsou certifikované, eco-friendly a samozřejmě šetrné k lidské pokožce.

Na webové strance, která nabízí vlastní kryt na mobil, si velmi rychle vyberete přesný model telefonu, který chcete potisknout. Potom snadno přímo na místě nahrajete do jednoduché aplikace vlastní design nebo fotku. U většiny telefonů je možné potisknout i boční strany, takže se nebojte, že to celé bude působit, jako kdybyste si na kryt nalepili samolepku. To v žádném případě. Jedná se o kvalitní potisk, který vám vydrží pravděpodobně déle než váš mobilní telefon.

Ideální tip na dárek

Kryt na mobil s fotkou je také skvělým tipem na neotřelý dárek, který může být zaslaný přímo obdarovanému jako překvapení. Nenajdete totiž na něm žádné logo společnosti a navíc je možné ho nechat zaslat v dárkové krabičce.