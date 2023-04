S chytrou aplikací můžete v Praze parkovat téměř kdekoliv

Máte plán na návštěvu Prahy, ale obáváte se, že nenajdete parkování? V centru i jeho okolí se to někdy zdá nemožné. Většina ulic je označena parkovacími zónami, které přesně určují, kdo zde může parkovat a kdo ne. A problém s parkováním se netýká jen samotného centra, ale často i oblastí jako je například parkování Praha 4 nebo parkování Praha 8.

Naštěstí existuje řešení. Seznamte se s chytrou aplikací, díky které můžete zaparkovat téměř kdekoliv v Praze! Tato aplikace vám umožní parkovat legálně na placených a rezidenčních zónách.

Parkujte legálně v placených a rezidenčních zónách

Již jste slyšeli o přenosném parkovacím oprávnění? Vydávají je jednotlivé městské části hlavního města Prahy a umožňují přepsání na vaší SPZ. Díky tomu můžete zaparkovat na modré nebo fialové zóně zcela legálně.

V placených zónách můžete parkovat celodenně a nově jsou k dispozici i šestihodinové tarify.

Jak systém přenosného parkovacího oprávnění funguje?

Vše můžete jednoduše ovládat ze svého mobilního telefonu. Stačí si stáhnout aplikaci parkingcard.cz, kde si jednoduše vyberete městskou část, ve které chcete parkovat. Zadáte termín příjezdu a odjezdu a hned se vám zobrazí, kolik je v tento termín na daném místě volných míst a za jakou cenu.

Díky této aplikaci můžete parkovat na placených i rezidenčních zónách v městských částech, kde to dříve nebylo možné. Bez zbytečného řešení si tak můžete v klidu zařídit v Praze to, co potřebujete. Tato aplikace vám garantuje přepis na vaší SPZ a v případě pokuty se o ni postará sama aplikace.

Už nebudete potřebovat kartičky nebo parkovací lístky, které musíte nechávat za oknem. Kontrolu provádí elektronicky společnost Eltodo, a.s. a také Policie ČR. S touto aplikací můžete zaparkovat i se zahraniční registrační značkou.