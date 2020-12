Jak magnetická stavebnice NeoCube uvolní hlavu

Magnetická stavebnice NeoCube je hlavolam z 216 malých magnetických kuliček s velkou silou. Skládáním k sobě procvičujete prsty a také to uvolňuje hlavu. A to se může v dnešní uspěchané době hodit. Zjistěte o neodymové skládačce více.

Složte řetízek, ornamenty a 3D objekty

Když vezmete magnetický hlavolam NeoCube originál do ruky poprvé, budou kuličky složené do pěkné kostky. Pokud ji rozložíte, sestavit ji znovu není vůbec jednoduché. Chce to cvik. Pro začátek je dobré začít s 2D tvary, kdy budete kuličky skládat jen vedle sebe.

Později je můžete na sebe začít vrstvit a stavět do výšky. Pomocí různých návodů sestavíte krychli, kouli, trojúhelník, ale také všemožné objekty nebo zvířátka.

Hodně inspirace a návody, jak složit magnetické kuličky, seženete na webu NeoCube.cz

Stavebnici NeoCube, kromě klasické originální podoby, pořídíte také ve verzi obsahující černé magnetické kuličky, stříbrné, červené, zelené a magnetické stavebnice barevné.

Malým dětem do rukou magnety nepatří

NeoCube je sice stavebnice, ale ne hračka. Skládá se totiž ze silných magnetů, které by mohly malým dětem ublížit, pokud by je například spolkly.

Trénujte hbitost prstů, „odfoukněte“ mysl

Natáčením a skládáním kuliček, aby u sebe hezky a souměrně držely, si procvičujete prsty. A vymýšlením různých tvarů zase soustředíte mysl. Hlava si tak může odpočinout od každodenního „kolotoče“.

1. cvičení: Poskládejte z magnetické stavebnice NeoCube květinu

Něco lehčího na úvod – složte si z neodymových kuliček jednoduchou květinu. Vytvořte magnetický řetízek, spojte kuličky k sobě. Pak je spojte do dvojitého trojúhelníku. Jak to udělat? Z 15 kuliček vytvořte vnitřní trojúhelník a dalších 15 přicvakněte po stranách.

Takových trojúhelníků vyrobte 6. Potom je všechny spojte k sobě a vytvořte květ.

Vnitřek květu vyplňte dalšími kuličkami. Chcete-li, přidejte další neodymové kuličky ještě pro vytvoření stonku. A je to! Další tipy a návody najdete na blogu Unimagnet.cz

Vyzkoušejte NeoCube, je to zábava!