Nový rok začněte s novým kalendářem

Rok se blíží ke konci a to znamená jediné – máte nejvyšší čas zajišťovat firemní kalendáře pro obchodní partnery i své zaměstnance. Že je to velmi důležité, každoročně potvrzují všichni obchodní partneři, kteří netrpělivě očekávají váš nejnovější kalendář k závěru roku. Kalendář se sice může jevit jako zbytečnost, akorát když si vezmete efekt reklamy, jedná o skvělou investici. Z kalendářů máte na výběr hned z několika variant a záleží pouze na vás, která vám maximálně vyhovuje. Velmi oblíbený je kalendář na stěnu, lze ho pověsit prakticky kdekoliv, kde máte připravený hřebíček. Pokud jde o kalendář na stůl, takzvaný stolní kalendář, je třeba volit vhodný formát, neboť některé větší kalendáře zaberou i na stole dost místa.

Vazba a kvalita papíru

Kalendář může mít mnoho podob a zase je pouze na vás, jak bude firemní kalendář ve výsledku vypadat. Značně žádané jsou kalendáře s kroužkovou vazbou, jež je pevná a stabilní a kalendář tak po celý rok udrží svůj vzhled i funkci. Kromě kalendáře se spirálou lze pracovat též s verzí kalendáře s lištou, popřípadě nástěnným plánovačem. Podle vašich potřeb si smíte nastavit formát v mnoha velikostech. Jakmile si odsouhlasíte formát, přichází na řadu výběr papíru. Ten může mít lesklou i matnou podobu a v obou případech má své zastánce. U některých fotek vypadá lesklý papír velmi kvalitně, stejně tak má své kouzlo i matné provedení papíru. Rovněž klasickou spirálu a háček v bílé barvě můžete nahradit moderní černou či stříbrnou variantou. Stěžejní je samozřejmě samotné kalendárium, zda bude v počtu listů šesti kusů plus obálka anebo dvanácti listů spolu s obálkou. Ve vaší režii rovněž zůstává, zda bude formát na šířku či výšku, jednoduše si navrhněte celý svůj kalendář a oslňte své obchodní partnery, zaměstnance i rodinu!

Kolik kusů musíte nakoupit?

Bez ohledu na to, zda jste velká či malá firma, máte možnost pořídit si nástěnné kalendáře se spirálou již od deseti kusů, přičemž máte výběr ze sedmi formátů a oboustranného i jednostranného tisku. Dejte průchod své kreativitě a nešetře zajímavými fotografiemi, popřípadě citáty. Nezapomínejte totiž, že kalendář bude někomu viset po celý rok v domácí pracovně, popřípadě v zasedací místnosti a kancelářích vysoce postavených úředníků. Inspirativní barevné kalendáře mohou být zábavné a stejně tak vám udělat skvělou a přitom levnou reklamu. Pokud stále nevíte, jakou strategii kalendářů zvolit, pak vyberte nejvhodnější produktové fotografie zboží z vašeho portfolia a přenechte práci špičkovým grafikům. Specialista na kalendáře pracuje s nejmodernějšími technologiemi a přístroji, jež zajišťují špičkový tisk.

V nabídce firmy s letitou praxí najdete několik variant dodání od ekonomického řešení přes standardní dodání až po expres řešení. Dodání je zdarma při jakékoliv objednávce, která bude schválená a zaplacená do určité doby. Objednávat smíte již od deseti kusů až po několik tisíc kusů, čímž vyřešíte objednávku pro všechny své obchodní partnery, zaměstnance i jako vybavení pro další rok do kanceláře, společenských prostor a zasedacích místností. Kalendář plní hned několik funkcí, kromě již zmiňované reklamy funguje jako perfektní přehled dní a významných dní. Podle typu kalendária pak můžete využít i prostoru pro zápisky do jednotlivých políček a vyznačení tak klíčových dní pro vaše obchodní aktivity.

Kalendář jako skvělý dárek pod stromeček

Jestliže chcete uchovat vaše rodinné vzpomínky a kochat se jimi po celý další rok, kdy si připomenete první krůčky dítka, zážitky z dovolené i vtipné obrázky vašeho domácího mazlíčka, neváhejte objednávat kalendáře jako dárek pro své blízké. Můžete s nimi obdarovat celou rodinu a zaručeně je potěšíte, zvláště pokud se na fotografiích také objeví.